Garmin Venu 2 vs Vivoactive 4: Lequel devriez-vous acheter?

Le Garmin Venu 2 montre que les successeurs peuvent effectivement réussir. Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités à faire. Vous obtenez les éléments essentiels et plus encore, y compris l’âge de remise en forme, le score de sommeil, l’instantané de santé, de nouveaux profils d’activité, un mode d’économie de batterie, une charge rapide, etc. C’est plus cher, mais le beau design, l’écran AMOLED et les avantages supplémentaires en valent peut-être la peine.

Avantages

GPS, HRM, NFC 10 à 11 jours d’autonomie de la batterie Superbe écran AMOLED Instantané de santé, âge de remise en forme, score de sommeil Deux options de taille

Les inconvénients

Beaucoup plus cher

La plupart des personnes qui recherchent une montre intelligente avec un suivi solide de leur santé et de leur condition physique seront plus qu’heureuses avec le Garmin Vivoactive 4. Vous obtenez les éléments essentiels, comme le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance du stress. Les autres avantages incluent Garmin Pay et le stockage de musique. Il n’a pas tous les nouveaux avantages de Venu 2, mais tout le monde n’en aura pas besoin.

Avantages

GPS, HRM, NFC 7 à 8 jours d’autonomie de la batterie Suivi de l’activité / du sommeil Plus abordable Deux options de taille

Les inconvénients

Durée de vie de la batterie plus courte Pas de mode d’économie de batterie Manque les nouveaux avantages de Venu 2

Garmin Venu 2 vs Vivoactive 4: beaucoup de similitudes

Si vous essayez de trouver la meilleure smartwatch Android, vous rencontrerez de nombreuses options. Plusieurs marques sont en compétition pour ce titre, dont Garmin’s Venu 2 et Vivoactive 4 4. Ces montres peuvent partager de nombreuses similitudes en ce qui concerne la santé de base et le suivi de l’activité, mais ce sont les différences qui affecteront votre décision.

Si vous voulez le modèle le plus récent avec toutes les dernières fonctionnalités, le Garmin Venu 2 vous offrira l’expérience que vous recherchez. Ceux qui préfèrent économiser de l’argent et ne se soucient pas de quelques fonctionnalités manquantes préféreront probablement le Garmin Vivoacative 4. En fin de compte, les deux sont d’excellentes montres qui offrent un excellent portable avec un suivi de la condition physique solide.

Profitez de nouveaux avantages de santé et de remise en forme avec le Garmin Venu 2

Source: Garmin

Le Garmin Venu original était rempli de fonctionnalités utiles, de sorte que le Venu 2 avait de grandes chaussures à remplir. Heureusement, il a fait un travail incroyable en introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui permettent une meilleure expérience portable à plus d’un titre. Suivant les traces de Vivoactive 4, le Venu est désormais disponible en deux tailles. Lors du choix entre le Venu 2 et le Venu 2S, la taille est la seule différence. Le Venu 2 est livré dans un boîtier de 45 mm et le 2S dans un boîtier de 40 mm.

En plus d’offrir deux options de taille, le design est assez similaire au modèle précédent. Cela dit, la plupart des utilisateurs conviendront que le Garmin Venu 2 est un peu plus élégant que le Vivoactive 4. Il dispose d’un riche écran AMOLED et est livré dans un boîtier en polymère robuste avec une lunette en acier inoxydable. Le Venu 2 est compatible avec les bandes de 22 mm et le 2S est compatible avec les bandes de 18 mm. Ils sont interchangeables, vous ne serez donc jamais coincé avec un seul look pour votre montre.

Garmin Venu 2 Garmin Vivoactive 4 Dimensions 45,4 x 45,4 x 12,2 mm, 49 g

40,4 x 40,4 x 12,1 mm, 38,2 g 45,1 x 45,1 x 12,8 mm, 50,5 g

40 x 40 x 12,7 mm, écran 40 g AMOLED 1,3 “, 416 x 416 pixels

AMOLED 1,1 po, 360 x 360 pixels Écran transflectif 1,3 po, 260 x 260

Écran transflectif 1,1 po, capteurs 218×218 GPS, GLONASS, Galileo, moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate, altimètre, boussole, gyroscope, Pulse Ox, accéléromètre, thermomètre, capteur de lumière ambiante GPS, GLONASS, Galileo, moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate, altimètre , boussole, gyroscope, Pulse Ox, accéléromètre, thermomètre Batterie Mode Smartwatch: 11 jours (45 mm)

Mode Smartwatch: 10 jours (40 mm) Mode Smartwatch: 8 jours (45 mm)

Mode Smartwatch: 7 jours (40 mm) Connectivité Bluetooth, ANT +, Wi-Fi Bluetooth, ANT +, Wi-Fi Résistant à l’eau 5 ATM 5 ATM Mode économiseur de batterie ✔️ ❌ Score de sommeil ✔️ ❌ Instantané de santé ✔️ ❌ Garmin Pay ✔️ ✔️ Stockage de musique ✔️ ✔️

Il existe quelques options de couleurs différentes en fonction de la variante que vous choisissez. Le plus grand Venu 2 est livré dans un boîtier bleu granite avec une lunette argentée et un boîtier noir avec une lunette ardoise. Si vous optez pour le plus petit Venu 2S, vous aurez plus de choix, y compris un boîtier en graphite avec une lunette en ardoise, un boîtier gris brume avec une lunette en argent, un boîtier en sable clair avec une lunette en or clair et un boîtier blanc avec un Lunette en or rose. Toutes ces variantes sont livrées avec un bracelet en silicone.

Le Venu 2 propose un nouveau mode d’économie de batterie qui vous permet d’ajuster les paramètres ayant un impact sur la durée de vie de la batterie.

Les modèles originaux de Venu offraient jusqu’à 5 jours d’autonomie en mode smartwatch. Le Venu 2 améliore cela en offrant une autonomie de 11 jours en mode montre intelligente. Ce chiffre descend à 10 jours si vous optez pour le Venu 2S. Lorsque vous combinez cela avec la nouvelle fonction de charge rapide, vous n’aurez guère à vous soucier de la mort de votre batterie. En 10 minutes, la fonction de charge rapide ajoutera une journée complète d’autonomie à votre smartwatch.

Pour adoucir encore plus l’affaire, le Venu 2 propose un nouveau mode d’économie de batterie qui vous permet d’ajuster les paramètres qui ont un impact sur la durée de vie de la batterie. L’autonomie de votre batterie peut durer un jour supplémentaire avec ce nouvel avantage. Il est prudent de dire que la Venu 2 est l’une des meilleures montres intelligentes Garmin en ce qui concerne la durée de vie de la batterie.

Vous apprécierez également que le suivi du sommeil a été amélioré avec l’ajout d’un score de sommeil, que Firstbeat Analytics alimente. Cette fonctionnalité donnera aux utilisateurs un score de sommeil basé sur la qualité et la quantité de sommeil de la nuit précédente. Avant, vous deviez afficher les statistiques de sommeil dans l’application Garmin Connect. Maintenant, vous pouvez revoir notre sommeil de la nuit précédente directement sur la montre.

Source: Garmin

Les modèles précédents proposaient déjà une large sélection d’applications sportives, mais le Venu 2 s’appuie sur cela. Vous avez maintenant 25 applications sportives intégrées, les nouvelles étant le HIIT, l’escalade en salle, le bloc et la randonnée. En ce qui concerne les activités, vous apprécierez également la fonction d’âge de remise en forme. Il peut estimer si votre corps est plus jeune ou plus âgé que vous. Cet avantage utilise votre âge chronologique, votre fréquence cardiaque au repos, votre activité hebdomadaire vigoureuse et votre IMC ou pourcentage de graisse corporelle pour estimer votre âge de forme physique. Vous pouvez également consulter des conseils sur la façon de réduire l’âge de remise en forme.

Un grand changement dans le suivi de la santé est l’ajout de la nouvelle fonctionnalité d’instantané de santé de Garmin. Que vous ayez une condition médicale existante ou que vous souhaitiez simplement rester au top de votre santé et de votre bien-être, cette fonctionnalité se révélera utile. Vous pourrez enregistrer une session rapide de 2 minutes qui enregistrera vos statistiques de santé clés. Une fois que c’est fait, vous avez la possibilité de générer un rapport détaillé que vous pouvez partager avec votre médecin.

Certaines des fonctionnalités de smartwatch que vous aviez sur le Venu sont également disponibles sur le Venu 2. Certains exemples incluent une excellente prise en charge des notifications, NFC pour les paiements sans contact avec Garmin Pay et un stockage de musique intégré pour jusqu’à 650 chansons. Vous pouvez envoyer des réponses rapides à partir de la montre si vous êtes un utilisateur Android, ou vous pouvez rejeter un appel avec une réponse texte.

Restez fidèle à l’expérience de suivi de base avec le Garmin Vivoactive 4

Source: Courtney Lynch / Android Central

Le Venu 2 n’est pas la première fois que Garmin propose deux options de taille. Les Vivoactive 4 et 4S sont également disponibles en versions 45 mm et 40 mm, respectivement. Le design n’est pas radicalement différent de celui des modèles Venu 2. Vous obtenez également un boîtier en polymère et une lunette en acier inoxydable. Les deux modèles sont également compatibles avec les bracelets interchangeables – 22 mm pour le Vivoactive 4 et 18 mm pour le Vivoactive 4S. Vous avez le choix entre des tonnes de bandes Garmin Vivoactive 4.

Vous n’aurez pas l’écran AMOLED net sur l’un ou l’autre des modèles Vivoactive 4.

Vous n’aurez pas l’écran AMOLED net sur l’un ou l’autre des modèles Vivoactive 4. Au lieu de cela, vous aurez un écran transflectif visible au soleil. Vous pourriez vous attendre à ce que la durée de vie de la batterie soit meilleure avec moins de consommation de l’écran, mais ce n’est pas aussi bon que le Venu 2. Le plus grand Vivoactive 4 promet 8 jours d’autonomie en mode smartwatch, tandis que le 4S offre 7 jours.

Les options de couleur varient d’un modèle à l’autre. La variante 45 mm est disponible dans un boîtier Shadow Grey avec une lunette argentée et un boîtier noir avec une lunette Slate. Encore une fois, la variante plus petite de 40 mm offre plus d’options de couleur, y compris un boîtier gris poudre avec une lunette argentée, un boîtier blanc avec une lunette en or rose, un boîtier Dust Rose et une lunette en or clair, et un boîtier noir avec une lunette en ardoise.

Source: Courtney Lynch / Android Central

Il n’est pas aussi chargé que le Venu 2, mais le Vivoactive 4 offre une solide suite de suivi de la santé et de la forme physique. Il n’est pas étonnant qu’elle soit souvent considérée comme l’une des meilleures montres intelligentes de fitness que vous puissiez acheter. Vous obtenez le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité / du sommeil, la surveillance du stress, Pulse Ox, Body Battery, et plus encore. Il est encore assez complet en termes d’applications sportives intégrées avec 20 options au choix. Il propose également des entraînements animés à l’écran lorsque vous ne pouvez pas aller au gymnase ou sortir pour une séance.

Vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités de smartwatch sur le Vivoactive 4 que sur le Venu 2. Cela inclut le NFC pour les paiements sans contact via Garmin Pay, les notifications sur smartphone et le stockage de musique intégré pour jusqu’à 500 chansons. Il peut offrir une durée de vie de la batterie plus courte et ne pas avoir autant d’avantages pour la santé et la remise en forme, mais c’est toujours une montre intelligente incroyable qui contient les éléments essentiels à un prix inférieur.

Garmin Venu 2 vs Vivoactive 4: Lequel devriez-vous acheter?

Source: Garmin

En fin de compte, le Garmin Vivoactive 4 est une option fantastique pour ceux qui se contentent d’avoir l’essentiel. Toutes les fonctionnalités de base de Garmin sont présentes, y compris le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, Pulse Ox, Body Battery, le suivi du sommeil et les entraînements à l’écran. Vous obtenez également de jolis extras, comme Garmin Pay et le stockage de musique, par exemple. Il est difficile de battre cet ensemble de fonctionnalités pour le prix.

Si votre budget le permet, le nouveau Garmin Venu 2 semble très prometteur. Certains successeurs tombent à plat en termes de nouvelles fonctionnalités, mais cette smartwatch est vouée au succès à bien des égards. La société déclare que le Venu 2 vise à fournir aux utilisateurs des informations plus approfondies et plus significatives sur leur bien-être général. Les nouvelles fonctionnalités ajouteront certainement à l’effort. Vous aurez l’âge de remise en forme, le score de sommeil, un instantané de santé, de nouveaux profils d’activité et une durée de vie de la batterie améliorée qui vous permet de recharger moins souvent.

Peut-être que Garmin apportera éventuellement certains de ces avantages aux modèles Vivoactive 4. Pour l’instant, le Venu 2 est l’option supérieure avec plus de fonctionnalités de santé et de remise en forme, un meilleur écran et une meilleure autonomie de la batterie.

En plus de tous les avantages habituels de Garmin, le Venu 2 offre de nouvelles fonctionnalités qui pourraient valoir l’argent supplémentaire. Certains exemples incluent de nouveaux profils d’activité, un score de sommeil, un âge de forme physique et un instantané de santé. Vous obtenez également un superbe écran AMOLED et une durée de vie de la batterie plus longue.

Tenez-vous en aux bases

Le Garmin Vivoactive 4 est l’un des meilleurs modèles de l’entreprise. Il a tout ce dont vous avez besoin, y compris le suivi de l’activité / du sommeil, le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque, le Pulse Ox, la batterie corporelle, les entraînements à l’écran, etc. Il est disponible en deux tailles et est moins cher que le Venu 2.

