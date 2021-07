Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 4S : quelle est la différence et laquelle devriez-vous acheter ?

Plus grand peut être meilleur

Garmin Vivoactive 4

Les petits poignets s’unissent

Garmin Vivoactive 4S

Le modèle Garmin Vivoactive 4 a peut-être quelques années, mais c’est toujours l’une des meilleures montres intelligentes de l’entreprise. Vous bénéficiez d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un GPS, d’un suivi d’activité/sommeil, d’entraînements à l’écran, etc. Le modèle standard est livré dans un boîtier de 45 mm, il est donc parfait pour les grands poignets.

325 $ sur Amazon

Avantages

Affichage plus grand Durée de vie de la batterie plus longue GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Oxygène de pouls, Body Battery

Les inconvénients

Seulement deux options de couleur Trop grand pour certains poignets

Toutes les fonctionnalités étonnantes du Garmin Vivoactive 4 se trouvent également sur le 4S. Cette variante plus petite est livrée dans un boîtier de 40 mm, donc si vous ne voulez pas la plus grande montre du marché, la 4S est une bonne alternative. Il est plus léger et offre également quelques options de couleurs supplémentaires.

320 $ sur Amazon

Avantages

Idéal pour les petits poignets Quatre options de couleurs GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité/du sommeil Oxygène de pouls, Body Battery

Les inconvénients

Trop petit pour certains poignets Autonomie de la batterie plus courte

Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 4S La taille compte

Souvent, le choix entre deux montres connectées peut dépendre de plusieurs facteurs. Cependant, vous serez peut-être soulagé de savoir que ce n’est pas le cas lorsque vous déciderez entre le Garmin Vivoactive 4 et le Vivoactive 4S. Le seul choix que vous devrez faire concerne votre taille et vos préférences de conception.

Les modèles Vivoactive 4 standard sont livrés dans un boîtier plus grand que les modèles 4S. En dehors de cela, ces deux montres connectées offrent le même ensemble de fonctionnalités. Lisez la suite pour savoir pourquoi les Garmin Vivoactive 4 et 4S sont deux des meilleures montres intelligentes Android que vous pouvez acheter et quels facteurs doivent être pris en compte pour choisir celle qui convient à vos besoins.

Le Garmin Vivoactive 4: Grand et responsable

Source : Garmin

Lorsque vous comparez le Garmin Vivoactive 4 à l’ancien Vivoactive 3, il est facile de voir qu’il a parcouru un long chemin. Non seulement vous avez deux options de taille, mais vous avez également plus de fonctionnalités. Commençons par la conception physique. Les modèles 40 mm et 45 mm sont livrés avec une lunette en acier inoxydable et un bracelet en silicone.

Si vous optez pour le modèle Garmin Vivoactive 4 standard, vos deux options de couleur sont Slate et Silver. Cette montre est compatible avec les bracelets interchangeables de 22 mm. La bonne nouvelle est qu’il est facile de trouver des bracelets tiers Garmin Vivoactive 4 lorsque vous souhaitez un nouveau style ou un nouveau matériau.

Garmin Vivoactive 4 Garmin Vivoactive 4S Dimensions 45,1×45,1×12,8mm 40x40x12,7 mm Écran Écran transflectif 1,3″, 260×260 pixels Écran transflectif 1,1″, 218×218 pixels Capteurs Fréquence cardiaque, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, Pulse Ox, thermomètre Fréquence cardiaque, accéléromètre altimètre, boussole, gyroscope, Pulse Ox, thermomètre Batterie Mode montre connectée : 8 jours

GPS avec musique : 6 heures Mode montre connectée : 7 jours

GPS avec musique : 5 heures Colors Slate, Silver Slate, Silver, Light Gold, Rose Gold Connectivité Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Etanche 5 ATM 5 ATM GPS embarqué ✔️ ✔️ Garmin Pay ✔️ ✔️ Musique stockage ✔️ ✔️ Entraînements à l’écran ✔️ ✔️

Le Garmin Vivoactive 4 offre une autonomie complète de 8 jours en mode montre connectée. Lorsque vous êtes en mode GPS continu, vous obtenez jusqu’à 18 heures d’autonomie. Ce chiffre tombe à 6 heures lorsque vous êtes en mode GPS continu avec de la musique. Vous apprécierez le grand écran couleur de 1,3 pouces. Il s’agit d’un écran transflectif à mémoire en pixel (MIP) visible à la lumière du soleil, alors ne vous attendez pas à un écran AMOLED brillant comme certaines autres montres.

Croyez-le ou non, le design n’est pas la seule chose intéressante à propos du Garmin Vivoactive 4. Les fonctionnalités méritent également une certaine reconnaissance. En plus des avantages de base tels que le GPS embarqué, le suivi de l’activité/du sommeil et la surveillance de la fréquence cardiaque, vous bénéficiez également d’autres fonctionnalités bonus. Il se trouve que c’est l’une des meilleures montres intelligentes avec GPS, surtout si la précision est importante pour vous. Outre les avantages du suivi de la santé et de la condition physique, vous bénéficiez également d’un stockage de musique pour jusqu’à 500 chansons et de paiements sans contact avec Garmin Pay.

Le capteur Pulse Ox surveille vos niveaux de saturation en oxygène dans le sang. Vous disposerez d’un suivi de la fréquence respiratoire, qui vous indiquera comment se déroule votre respiration tout au long de la journée, pendant le sommeil et pendant les activités de yoga ou de respiration. N’oublions pas le suivi du stress, qui vous aide à comprendre si vous passez une journée équilibrée, calme ou stressante. Vous recevrez des rappels lorsque votre niveau de stress est élevé et pourrez essayer une activité de respiration pour vous détendre.

Les Garmin Vivoactive 4 et 4S offrent tous deux une surveillance de l’énergie Body Battery. Cette fonction surveille vos niveaux d’énergie tout au long de la journée afin que vous sachiez quand vous reposer et quand vous entraîner. Vous pensez peut-être que vous avez tout compris, mais cette fonctionnalité va plus loin en collectant des données sur l’activité, le sommeil, le stress et la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Une autre fonctionnalité utile est les entraînements animés à l’écran. Vous pouvez facilement suivre les animations sur votre poignet et votre montre enregistrera l’activité pour vous. Vous bénéficiez également de 20 applications sportives préchargées sur le Garmin Vivoactive 4, notamment la course à pied, le cyclisme, la natation, le yoga, etc. Vous pouvez accéder à des entraînements prédéfinis à partir de l’application Garmin Connect ou vous pouvez choisir de suivre les plans d’entraînement Garmin Coach.

Le Garmin Vivoactive 4S : Idéal pour les petits poignets

Source : Courtney Lynch / Android Central

Vous connaissez toutes ces fonctionnalités intéressantes que nous venons de mentionner ? Ils sont également tous présents sur le Garmin Vivoactive 4S. La seule différence qui affectera votre choix est la taille et les options de conception. Le 4S est livré dans un boîtier de 40 mm, qui se compose également d’une lunette en acier inoxydable et d’un bracelet en silicone.

L’un des avantages de choisir le Garmin Vivoactive 4S réside dans les options de couleurs supplémentaires. Les quatre couleurs comprennent l’ardoise, l’argent, l’or clair et l’or rose. Gardez à l’esprit que le Garmin Vivoactive 4S est compatible avec les bracelets interchangeables plus petits de 18 mm. Étant donné que cette montre intelligente Garmin est livrée dans un boîtier légèrement plus petit, la batterie est également plus petite. Vous bénéficierez d’une autonomie de 7 jours en mode montre connectée. Le mode GPS continu vous offre 15 heures d’autonomie. Lorsque vous ajoutez de la musique au mode GPS continu, la batterie dure jusqu’à 5 heures.

Pour rappel, vous profiterez des mêmes avantages si vous choisissez le Garmin Vivoactive 4S. Cela signifie que vous obtenez le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang, le suivi du stress, la batterie corporelle, le stockage de la musique et Garmin Pay. Si cela ne vous dérange pas un écran plus petit (1,1 pouces contre 1,3 pouces) et une autonomie légèrement plus courte, le Vivoactive 4S est une option solide pour les poignets plus petits.

Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 4S : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Garmin

Quel que soit le modèle Vivoactive 4 que vous choisissez, vous n’aurez pas à vous soucier de manquer des fonctionnalités. Dans tous les cas, vous obtiendrez l’une des meilleures montres connectées de fitness. Ils sont identiques sous le capot, votre décision finale dépendra donc de la taille de votre montre. Vous voudrez également réfléchir à l’importance des options de couleur pour vous. Heureusement, les étiquettes de prix sont assez similaires, cela ne devrait donc pas faire une grande différence dans votre décision.

Si vous avez un poignet petit voire moyen, vous préférerez probablement le Garmin Vivoactive 4S. Il prend moins de place sur votre poignet et il est aussi un peu plus léger. Le 4S est également disponible dans plus d’options de couleurs. Si vous êtes une personne active qui ne veut pas être alourdie par votre smartwatch, la 4S est un excellent choix.

Cela dit, les poignets plus grands bénéficieront probablement du modèle standard. La Vivoactive 4 régulière offre également un écran plus grand, ce qui est toujours agréable. Si l’encombrement plus important et le fait qu’il soit un peu plus lourd ne vous dérange pas, ce portable est la meilleure option pour les poignets plus grands et pour ceux qui aiment avoir un écran plus grand. N’oubliez pas que les Vivoactive 4 et 4S offrent le même ensemble de fonctionnalités, la taille est donc le principal facteur décisif.

Plus grand peut être meilleur

Montre intelligente GPS Garmin Vivoactive 4

Pour les poignets plus larges

Si vous n’aimez pas vous contenter de moins en ce qui concerne la taille de votre appareil portable, vous préférerez probablement le Garmin Vivoactive 4. Il est nettement plus grand que le 4S et offre également une autonomie légèrement plus longue.

Les petits poignets s’unissent

Montre intelligente GPS Garmin Vivoactive 4S

Pour les petits poignets

Peut-être que votre poignet n’est pas particulièrement grand et que vous ne voulez pas qu’une montre connectée géante vous alourdisse. Si tel est le cas, vous serez mieux avec le Garmin Vivoactive 4S. Il existe même en quatre couleurs différentes !

