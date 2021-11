Garnett : « Jordan ou LeBron ? Jordan est un p… Dieu »

Suivez le débat. Et la NBA en vivra pour les prochaines années. Du moins, jusqu’à ce que LeBron James prenne sa retraite. Ça oui, le King en est à sa 19e saison dans la meilleure ligue du monde et n’a pas encore terminé une carrière déjà extraordinaire, mais cela sera valorisé à sa juste mesure lorsque vous direz adieu au basket-ball. Les puristes, ceux qui défendent l’ancien jeu, continuent de faire pencher la balance vers His Airness, tandis que les stars des années 90 revendiquent leur époque en méprisant la précédente. Mais en attendant le jeu évolue et LeBron accumule record après record tandis que Jordan, à la retraite depuis 2003, ne peut pas faire de même.

L’un des derniers à se mouiller sur le sujet a été Shaquille O’neal, qui a très bien argumenté ses raisons : « Il porte quatre bagues et va être le meilleur buteur de l’histoire », a assuré la légende dans des déclarations recueillies par Lakers Daily. « Il est le meilleur de toujours, il n’y a aucun doute possible », a-t-il condamné, alimentant ce débat constant sur lequel la NBA vit aussi. Et il semble que LeBron soit en mesure, au moins, d’alimenter la discussion et de justifier son existence. Mais bien sûr, celui de Shaquille n’était qu’un avis de plus dans un débat qui ne semble pas, pour le moment, avoir de fin.

Mais l’avis de Shaquille n’a pas été le dernier. Et bien que le pivot ait partagé une équipe, avec certains mésaventures, avec LeBron, Kevin Garnett ne l’a pas fait. L’attaquant de puissance, membre du Hall of Fame et l’un des meilleurs de l’histoire à son poste, a parlé avec Michael Pina dans GQ et ses déclarations ont également été recueillies par Lakers Daily, le même média qui a fait la promotion de Shaq. Dans ladite conversation. Garnett a passé en revue les points les plus importants d’une carrière qui a affronté LeBron jusqu’à 60 fois (31-29 pour le King) et a donné son avis sur l’éternel débat. Celui qui semble n’avoir pas de fin.

« C’est un niveau de respect différent », a déclaré Garnett. « Je considère Michael Jordan comme un p… Dieu. Et je pensais que c’était ma version du basket. Et avec LeBron, il ressemblait plus à un petit homme. Voici le petit homme qui grandit, et mec, le petit homme va mieux que tout le monde ! Merde ! » Garnett a assuré. L’attaquant de puissance a eu de nombreuses confrontations contre LeBron, mais tout le monde se souvient de celles de son temps avec les Celtics. Garnett a prévalu, quand le King en était à son premier passage avec les Cavs, en demi-finales 2008 et 2010. LeBron, déjà dans le Heat, s’est imposé dans la même série en 2011 et en finale de Conférence 2012. Une belle rivalité qui lui a permis d’accroître sa légende.