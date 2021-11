Garoppolo lance 2 TD de plus, les 49ers dominent les Jaguars 30-10

Jimmy Garoppolo a lancé deux passes de touché pour la troisième semaine consécutive, et les 49ers de San Francisco ont dominé Jacksonville 30-3 dimanche pour leur troisième victoire en quatre matchs.

Après leur meilleur match de la saison – un étourdissement 31-10 contre les Rams de Los Angeles lundi soir – les 49ers (5-5) ont voyagé à travers le pays pendant une courte semaine et ressemblaient à un prétendant aux séries éliminatoires pour la deuxième fois. en six jours.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Ils ont marqué sur leurs cinq premières possessions, y compris l’ouverture du match avec un entraînement de 20 matchs sur le terrain qui a pris plus de 13 minutes, et a donné le ton à ce qui allait être une autre longue journée pour les Jaguars (2-8).

San Francisco a couru 33 des 37 premiers jeux du match et a enregistré plus de premiers essais (14) que Jacksonville n’avait de verges (12) au milieu du deuxième quart.

Garoppolo a complété 16 des 22 passes pour 176 verges. Il s’est connecté avec Brandon Aiyuk et George Kittle pour les partitions. C’était le troisième touché de Kittle en autant de semaines. Deebo Samuel a couru huit fois pour 79 verges et un touché.

Les Niners étaient tout aussi robustes de l’autre côté du ballon, renvoyant Trevor Lawrence à trois reprises, bourrant James Robinson et n’autorisant un touché qu’à 3:09 de la fin.

Les Jaguars ont désormais perdu 14 matchs consécutifs contre des équipes NFC, un dérapage qui date de la saison 2018. Ils sont tombés à 7-44 lors de leurs 15 derniers matchs contre l’autre conférence.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

CAPITAINE CHAOS

La sécurité des Jaguars Rayshawn Jenkins, l’un des six capitaines de l’équipe, a eu une journée à oublier.

Jenkins a été expulsé au deuxième quart pour avoir donné un coup de poing au receveur des 49ers Jauan Jennings, dont le casque s’était détaché lors de leur échange. Les deux ont commencé à se pousser après une troisième descente qui a perdu du terrain. Jenkins a lancé un coup de poing qui l’a immédiatement disqualifié.

C’était la deuxième erreur du match pour Jenkins. Il a été signalé pour avoir conservé un jeu troisième et 5 qui s’est terminé par un sac. Les Niners ont obtenu une nouvelle série de bas et ont ensuite marqué un panier pour couronner le trajet de 20 jeux et 87 verges qui a pris un peu plus de 13 minutes.

BLESSURES CLÉS

49ers: LB Azeez Al-Shaair est brièvement parti avec un dard au premier quart mais est revenu plus tard. Le CB Davontae Harris est parti au troisième quart avec une blessure au genou.

Jaguars : le WR Jamal Agnew s’est blessé à la jambe droite au début du quatrième quart. CB Shaquill Griffin a dû être évalué pour une commotion cérébrale et a ensuite été exclu. Un autre partant CB Tyson Campbell est parti avec une blessure à l’épaule. Le LT Cam Robinson (genou) et le S Andre Cisco (aine) sont partis au quatrième quart.

SUIVANT

49ers : hôte du Minnesota dimanche prochain.

Jaguars : accueillent Atlanta dimanche prochain.