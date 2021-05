Garrick Higgo double aux Canaries

09/05/2021 à 18:44 CEST

Le jeune Sud-africain Harrick HIggo, il n’oubliera pas facilement les trois semaines qu’il a passées aux Canaries, à l’occasion des trois tournois organisés sur l’European Tour sur le sol canarien.

Higgo a remporté la victoire ce dimanche dans le championnat des îles Canaries, un tournoi joué dans le champ de Tenerife de Costa Adeja, qui répétait le siège pour la deuxième semaine consécutive.

Le jeune joueur qui est sur le point d’avoir 22 ans, a dépassé ses rivaux pour remporter la victoire, avec 255 coups sûrs (-27) dans une brillante dernière journée de 64 coups sûrs (-7), laissant ses poursuivants à six tirs derrière.

Troisième victoire sur l’European Tour

Higgo a ajouté ce dimanche sa troisième victoire sur le Tour européen en seulement 26 apparitions, et fait de lui le Sud-Africain qui remporte trois victoires plus rapidement. sans compter les «Grands» et égale le record de Tiger Woods pour réaliser dans le moins de tournois trois victoires sur le circuit.

Il atteint la cinquième position de la “ Race to Dubai ” et s’approche des 50 meilleurs au monde qui lui donneraient le droit de participer aux tournois les plus importants du monde.. “C’est incroyable comme j’ai bien joué aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

«J’ai travaillé dur sur de petites choses, et maintenant je sens que je peux arriver là où je veux aller», a commenté la jeune promesse sud-africaine. ce qui est déjà une réalité.

Arnaus, le meilleur espagnol

Le meilleur Espagnol de Costa Adeje était Adri Arnaus de Barcelone, venu diriger le tournoi vendredi., même s’il n’a pas pu suivre samedi, avec 72 coups. Dimanche, ses 65 impacts (-6) lui ont valu cette précieuse quatrième place.

Celui de Moià répète un Top10 sur l’European Tour pour la deuxième semaine consécutive, et à chaque fois il semble plus prêt à remporter sa première victoire sur la tournée européenne.

Concernant le reste des Espagnols, un autre jeune prometteur, Alejandro Del Rey, a terminé neuvième, avec 266 (-18), Alfredo García-Heredia, douzième (-17), tandis qu’Adrián Otaegui et le récent professionnel, Edu Rousaud, ont terminé à la 34e place, avec 271 impacts (-13.