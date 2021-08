Garrot, de la chute de l’échafaudage à l’or paralympique

31/08/2021

31/08/2021

Sergio Garrot Il est passé de l’obscurité absolue à l’extase totale. Cela a pris 20 ans. Exactement celles qui séparent l’accident de travail dans la construction qu’il a subi en 2001 et la médaille d’or à Tokyo 2020. Un parcours qui en a valu la peine et qui a culminé avec la meilleure des nouvelles : Champion !!!.

Mais accrocher cette médaille d’or autour du cou du cycliste contre-la-montre catalan H2 aujourd’hui a une belle histoire derrière elle. Une histoire de décisions, de travail, d’aide, de famille, de sacrifice, d’amis, de coïncidences et surtout d’ambition et de ténacité.

Une sacrée chute

Garrote, né à Viladecans il y a 42 ans, travaillait dans le bâtiment lorsqu’en 2001 il est tombé d’un échafaudage. Il n’a plus jamais marché. La colonne s’était scindée. Ce fut un coup dur parce que Sergio était l’un de ces “chulitos” qui pensaient qu’il mangerait le monde mais comme il l’a commenté en son temps à Marca “le monde m’a mangé.” Son ambition s’est transformée en résignation lorsqu’on lui a dit qu’il ne marcherait plus jamais.

Son amour des vélos était garé. Cudgel était convaincu que ce serait pour toujours. Le sport était fini pour lui. Une fois votre nouveau statut de paraplégique accepté a décidé de commencer des études de médecine et plus tard de criminologie, et il a aussi flirté avec d’autres sports, mais il y a 14 ans il a croisé le cyclisme paralympique dans sa vie et c’était son salut.

Il a essayé un “vélo à main” et le sentiment qu’il avait était si gratifiant qu’il ne l’a plus quitté. Sentir à nouveau l’adrénaline monter dans ses veines l’a poussé à chercher toutes les informations possibles, à se procurer un vélo adapté d’occasion et à se lancer dans ce sport.

Une progression spectaculaire

Sa progression a été spectaculaire et six mois après ses débuts, il a déjà remporté une Coupe d’Espagne et une semaine plus tard, il était champion d’Europe.

Des résultats importants ont été obtenus en 2016 et les Jeux Paralympiques de Tokyo étaient déjà visés. Il est arrivé au rendez-vous dans un grand moment de forme et avait une chance de remporter l’or, mais le report en raison de la pandémie de coronavirus a été un autre coup dur. Cependant, il a trouvé le moyen de profiter du confinement pour améliorer des aspects et arriver à l’épreuve paralympique dans des conditions optimales.

Et il en a été ainsi. Jour D L’heure H est arrivée au complet, quoi a abouti à une précieuse médaille d’or.

Une émotion plus que justifiée

L’émotion de Sergio après l’avoir réalisé était totale. “Pas dans mes meilleurs rêves, je ne pouvais imaginer avoir ça ici. J’avoue que dès que j’ai vu le circuit, quelque chose a bougé en moi, c’était le terrain que j’aime le plus car je suis très grimpeur et j’aime grimper, mais je ne l’imaginais pas il y a un mois et demi. “

La médaille d’or portait une dédicace spéciale : “Je voudrais dédier tout cela à ma femme, ma fille et toute ma famille qui m’ont beaucoup supporté pour arriver ici, pour tous les efforts qu’ils ont fournis. Cette médaille et ce triomphe que je n’aurais pas pu obtenir sans eux. Miriam, ce triomphe est le tien, je l’ai seulement exécuté“, a-t-il dit dans une mer de larmes, mais des larmes des plus belles, de celles de l’émotion totale.

Le cycliste catalan a reconnu que “je suis venu ici pour tout démonter et c’était l’aboutissement, la fin d’un travail et plus encore dans une épreuve comme le contre-la-montre, une épreuve reine dans laquelle les grands montent”. Et c’est comme ça. Sergio Garrote fait déjà partie des grands.

Dans la course contre la montre H3, Luis Miguel García Marquina a remporté la médaille de bronze. Un nouveau succès alors dans la matinée de cyclisme sur le Fuji International Circuit.