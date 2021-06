Garry Kasparov claque Biden sur le sommet de Vladimir Poutine ⋆ 10z viral

Garry Kasparov, franc Vladimir Poutine critique et président de la Human Rights Foundation, a déclaré mercredi que le président Joe Biden rencontre avec le dirigeant russe n’aurait pas dû avoir lieu.

Plus tôt dans la journée, alors que le sommet commençait, Kasparov a déclaré que le simple fait d’avoir la réunion est en soi « bon pour Poutine » et a critiqué Biden pour ne pas avoir pris de mesures plus énergiques contre l’agression russe.

Nous savons que le sommet est bon pour Poutine, sinon il ne le ferait pas. Et tout ce que Trump a fait concernait Trump. Mais Biden ? Il ne s’agit pas de lui. Pour offrir un tel cadeau à un tueur qui a attaqué les États-Unis, vous devez plaider auprès du peuple américain et il n’a pas essayé. – Garry Kasparov (@Kasparov63) 16 juin 2021

Kasparove est apparu sur MSNBC alors que le monde attendait la conférence de presse de Biden, et a réitéré que “l’idée d’inviter Poutine était une erreur, et cela a donné à Poutine… une énorme plate-forme”.

“La seule bonne nouvelle”, a-t-il poursuivi, “c’était plus court que ce à quoi je m’attendais, donc il n’y a pas eu beaucoup de dégâts. Mais Poutine a eu ce qu’il voulait. C’est pourquoi il rayonnait de joie lorsqu’il a quitté le sommet et s’est rendu à la conférence de presse.

Andrea Mitchell a demandé à Kasparov s’il y avait quelque chose que Biden pouvait dire « qui vous ferait penser que cela en valait la peine ».

Kasparov a dit qu’il en doutait.

On ne progresse pas avec un voleur qui a cambriolé votre maison en discutant avec lui à Genève. Bien sûr, Poutine a apprécié. Et encore une fois, j’ai été heureux de voir que la réunion était beaucoup plus courte que prévu. Maintenant, il ne s’agit pas que Biden soit dur tout en mettant simplement un ultimatum. Il s’agit d’actions. Et jusqu’à présent, Biden échouait au test.

Chuck Todd a demandé à Kasparov ce qui changerait réellement le comportement de Poutine, parce que ce que les États-Unis ont essayé auparavant n’a pas fonctionné.

Kasparov a déclaré qu’une chose que Biden pourrait faire “envoyer un message à Poutine” est de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Vous pouvez regarder ci-dessus, via MSNBC.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com