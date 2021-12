Garth Brooks annonce deux concerts « One Man Show » à Las Vegas

Alors qu’il continue d’assembler les dates de la tournée des stades 2022, Garth Brooks vient d’annoncer une paire spéciale de spectacles à Las Vegas début février pour deux spectacles qui s’appelleront « Garth Brooks: The ONE Man Show ».

Prévus pour le Dolby Live de 5 200 places au Park MGM, les deux spectacles auront lieu les 4 et 5 février. Les deux spectacles ont lieu quelques jours seulement avant que Brooks ait 60 ans le 7 février et la star dit que les dates serviront une sorte de fête d’anniversaire.

« J’ai hâte de fêter mon anniversaire tôt ce week-end à Vegas », déclare-t-il dans un communiqué de presse. « Avoir chanter et entendre tout le monde chanter est ce que je préfère. »

Les billets pour les spectacles de Brooks à Vegas seront mis en vente le 22 décembre à 10 h 00 HNP. Un nombre limité de places est disponible et il y aura un plafond de six billets par achat.

Les dates de Vegas sont, pour le moment, les premiers spectacles de Brooks de l’année. Il y a quelques jours à peine, il a mis un arrêt à Orlando sur son calendrier de la tournée des stades pour mars prochain; c’était la troisième semaine consécutive qu’il réservait un arrêt au Stadium Tour. Il avait auparavant partagé des plans pour une date (maintenant épuisée) à Fayetteville, Arkansas, un spectacle à Baton Rouge, Louisiane, et deux arrêts à Dublin, Croke Park en Irlande qui est rapidement passé à cinq en raison de la demande des fans.

Le 25 octobre, Garth Brooks a rejoint l’Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique en honorant la légende de la musique country décédée Charley Pride avec le prix d’excellence de la RIAA. L’événement a eu lieu au National Museum of African American Music à Nashville, Tennessee.

« Parfois, le plus grand honneur que vous puissiez recevoir est de rendre hommage à quelqu’un d’autre – c’est un honneur », a déclaré Brooks dans un communiqué.

Le fils de Pride, Dion, a accepté l’honneur au nom de son défunt père. Brooks s’est également entretenu avec l’auteur-compositeur, auteur et membre du corps professoral de l’Université Vanderbilt Alice Randall dans le cadre d’une session de questions-réponses centrée sur l’impact de l’influence de Pride sur la musique country. Randall a écrit le tube de Trisha Yearwood « XXX’s and OOO’s », consulté et apparu dans le documentaire de Ken Burns Country Music, et est apparu dans le documentaire PBS de Pride I’m Just Me.

