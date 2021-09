Garth Brooks contrôle les courants du pays

Il y a un choix éblouissant de superlatifs disponibles chaque fois que vous analysez les réalisations commerciales de Garth Brooks. Celui qui saute au premier plan concerne son troisième album studio Ropin’ The Wind, qui a fait ses débuts au sommet des charts pop et country américains le 28 septembre 1991.

La statistique en question est basée sur la certification RIAA du record de 1998, qui lui a donné des expéditions en Amérique seulement de 14 millions. Pour le dire autrement, c’est une moyenne de deux millions par an pour ses sept premières années. Ce sont des chiffres dont les artistes à succès d’aujourd’hui ne peuvent que rêver.

Toujours pas de clôtures

Faisant suite à son précédent album No Fences, qui a battu tous les records, le set de 1991 a de nouveau été produit par le proche collaborateur de la superstar Allen Reynolds. Il comprenait sept co-écrits par Brooks, dont “What She’s Doing Now” et “The River” étaient tous les deux en tête des charts country. “Which One Of Them”, écrit par Brooks seul, ne figurait pas sur la version originale du LP, mais est apparu dans les rééditions ultérieures.

Mais peut-être que le morceau dont on se souvient le mieux de l’album est celui qui a souligné comment Brooks pourrait unir les mondes du country et du pop-rock. Sa reprise de “Shameless” de Billy Joel, extrait de la sortie de Storm Front de 1989 par ce dernier, a dominé les charts country pendant deux semaines en novembre 1991. C’était un hommage à l’un de ses artistes préférés. Voici la paire en duo sur la chanson lors de la soirée de deux nuits de Billy au Shea Stadium de New York en 2008 :

À la fin de cette année, l’incroyable popularité de Garth en tant qu’artiste en direct l’avait vu jouer devant près d’un demi-million de personnes lors de 48 spectacles totalisant plus de 7 millions de dollars. Alors que Ropin’ The Wind poursuivait son spectaculaire parcours de vente, il a également remporté le Grammy Award for Male Country Vocal Performance, le CMA Award for Album of the Year et le Billboard Music Award for Top Country Album.

