Garth Brooks, Darius Rucker et d’autres participent au 5 000e Grand Ole Opry Show

Les membres de Grand Ole Opry, Garth Brooks, Dustin Lynch, Darius Rucker et Trisha Yearwood, rejoindront la programmation annoncée précédemment pour la 5 000e diffusion historique du Grand Ole Opry le samedi soir.

L’émission de radio la plus ancienne au monde est diffusée sur son produit phare 650 AM-WSM, qui a commencé à diffuser l’émission de formation en 1925, et sur opry.com, wsmonline.com, les applications mobiles Opry et WSM et SiriusXM. Le 5 000e spectacle aura lieu le 30 octobre, lorsque le quatuor nouvellement confirmé rejoindra les autres stars Bill Anderson, Terri Clark, Vince Gill, Chris Janson, Jeannie Seely, Connie Smith, les frères Gatlin et Chris Young.

L’étape sera encore célébrée avec un mois d’événement et une exposition à durée limitée. Le premier des deux spectacles payants du 30 sera disponible en streaming en direct sur Circle Network, y compris ses chaînes Circle All Access Facebook, Twitter et YouTube.

Le Grand Ole Opry a diffusé des émissions originales pendant 5 000 samedis soirs pendant la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, deux inondations à Nashville et la pandémie mondiale. “Je pense que nous aspirons tous à quelque chose auquel nous pouvons nous accrocher qui nous donne une source de confort, une source de stabilité et quelque chose sur lequel nous pouvons compter”, a déclaré Marty Stuart, membre d’Opry, lors du lancement en août de l’Opry 5,000th.

“Au milieu de la tourmente et dans le meilleur des cas, ce cercle a tout vu… l’Opry s’est avéré être ce genre de chose indélébile sur laquelle non seulement l’Amérique, mais le monde peut compter – que samedi soir, rayon de bonté que, si vous le trouvez, vous allez vous y brancher. Cela fait une différence dans votre cœur.

L’exposition, Opry Memories: Celebrating 5,000 Saturday Night Broadcasts, passe en revue près de 100 ans d’émission d’Opry. Il documente la création de WSM, les premiers spectacles d’Opry et les moments spéciaux de l’histoire du programme. L’exposition présente des artefacts et des photos des membres actuels d’Opry tels que Luke Combs, Dolly Parton, Carly Pearce, Yearwood et bien d’autres, ainsi que des objets des premières stars d’Opry comme Roy Acuff, DeFord Bailey et Minnie Pearl.

Avec l’aide du partenaire de diffusion Circle, l’Opry atteint désormais son plus grand public à ce jour, se classant au premier rang du classement des 100 meilleurs streamers en direct de Pollstar dans tous les genres pour 2020. Opry Live peut être trouvé sur Circle via Peacock, DISH Network, Redbox, Roku, Inc., Samsung TV Plus, VIZIO SmartCast, XUMO et STIRR.

Les fans peuvent également participer à un tirage au sort pour gagner un week-end VIP à Nashville pour les célébrations, y compris des réservations au Gaylord Opryland Resort et 5 000 $ d’argent de poche. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets pour les spectacles en direct, visitez Opry.com/5000.