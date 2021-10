Garth Brooks et RIAA honoreront Charley Pride avec un prix d’excellence

Le 25 octobre, Garth Brooks rejoindra la Recording Industry Association of America pour honorer la légende de la musique country tardive Charley Fierté avec le prix d’excellence de la RIAA pour l’ensemble de ses réalisations. L’événement aura lieu au National Museum of African American Music à Nashville, Tenn.

« Parfois, le plus grand honneur que vous puissiez recevoir est de rendre hommage à quelqu’un d’autre – c’est un honneur », a déclaré Brooks dans un communiqué.

Le fils de Pride, Dion, acceptera cet honneur au nom de son défunt père. Brooks s’entretiendra également avec l’auteur-compositeur, auteur et membre du corps professoral de l’Université Vanderbilt Alice Randall dans le cadre d’une session de questions-réponses centrée sur l’impact de l’influence de Pride sur la musique country. Randall a écrit le tube de Trisha Yearwood « XXX’s and OOO’s », consulté et apparu dans le documentaire de Ken Burns Country Music, et est apparu dans le documentaire PBS de Pride I’m Just Me.

De retour en août, CMT a publié un spécial sur Pride intitulé CMT Giants: Charley Pride. L’événement a réuni les amis superstars de Charley et certains des plus grands noms de la musique d’aujourd’hui pour célébrer ses succès les plus légendaires, notamment Alan Jackson, Darius Rucker, son fils Dion Pride, Garth Brooks, George Strait, Gladys Knight, Jimmie Allen, Lee Ann Womack, Luke Combs avec Robert Randolph + Reyna Roberts, Mickey Guyton et Wynonna.

Les invités spéciaux Neal McCoy, Nolan Ryan, Reba, Ronnie Milsap et l’épouse de Charley, Rozene Pride, ont également semblé partager leurs souvenirs personnels et réfléchir à l’héritage durable de Charley, qui sont mélangés à de rares photos d’archives, des interviews et des performances, avec des clips et des commentaires de Charley Pride lui-même.

La fierté est décédée le 13 décembre 2020 en raison de complications liées à COVID-19 à l’âge de 86 ans. Les superstars du pays à travers le pays ont rendu hommage à l’artiste pionnier. « Je suis tellement navrée qu’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, soit décédé », a écrit Dolly Parton sur Twitter. «C’est encore pire de savoir qu’il est décédé de COVID-19. Quel horrible, horrible virus. Charley, nous t’aimerons toujours.

Écoutez le meilleur de Charley Pride sur Apple Music ou Spotify.