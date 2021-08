Garth Brooks surprend un jeune fan avec une guitare dédicacée sur son dos

Garth Brooks est connu pour aller au-delà de ses attentes pour ses fans, et l’icône de la musique country a récemment recommencé lorsqu’il a surpris une jeune fille avec une guitare signée qu’il a tout de suite retirée de son dos. Good Morning America a partagé l’histoire, qui a attiré l’attention après qu’une vidéo de la rencontre soit devenue virale. Dans le clip, on pouvait voir Brooks arrêter sa performance pour parler à une famille dans la foule.

La petite fille semblait être assise sur les épaules de son père et tenait une pancarte indiquant : « Garth, c’est notre premier concert. Brooks a confirmé avec eux qu’il s’agissait en fait du premier concert de la jeune fille et a souligné qu’il devrait signer quelque chose pour elle. Après avoir découvert que son nom commence par un “G” comme le sien, Brooks a récupéré un marqueur, lui a enlevé sa guitare et l’a signé pour elle.

Regardez @garthbrooks surprendre un jeune fan avec une guitare signée lors de son concert à Kansas City. pic.twitter.com/uASRJ7aQHq – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 10 août 2021

Brooks donne des concerts et sort des disques pour ses fans dévoués depuis plus de trois décennies, et il ne montre aucun signe de ralentissement. En 2020, il a sorti son 14e album studio complet, Fun, et il a été plutôt bien accueilli par les fans et les critiques. Lors de la promotion de l’album, Brooks a fait une interview avec The Tennessean, dans laquelle il a parlé du nouvel album et pourquoi sa musique n’est disponible que numériquement sur Amazon.

“Ce qui s’est passé depuis que les iPod et les téléphones d’Apple sont arrivés (est que) Nashville a perdu plus de 85% de ses auteurs-compositeurs”, a déclaré Brooks au point de vente. “Et c’est parce que l’ancienne façon de payer les auteurs-compositeurs à partir des ventes d’albums, où ces nouveaux enfants venaient en ville et obtenaient peut-être un album coupé, qui pouvait les garder ici dans cette ville jusqu’à ce qu’ils aient la bonne ’16th Avenue’ ou ‘Friends’ dans les endroits bas’ ou ‘En attendant une femme.’ C’est ainsi que nous avons survécu en tant que jeunes auteurs-compositeurs. C’est donc un peu par la fenêtre.”

Il a ensuite partagé que, bien que le numérique puisse être un sujet compliqué, “le vinyle m’excite vraiment”. Brooks a expliqué: “Quand les gens travaillent si dur pour posséder de la musique, alors c’est la leur. Maintenant, ils vont s’asseoir et écouter une chanson sur laquelle ils diraient peut-être” la prochaine “s’ils ne la payaient pas. Mais c’est la leur. maintenant. Alors maintenant (ils) vont donner à cela toutes les chances du monde. Et ce qui se passe, c’est que cela grandit en vous. Et si la musique grandit en vous, l’artiste aussi. “

Brooks, récipiendaire du Kennedy Center Honors 2021, a finalement ajouté : “Je n’aime pas la façon dont l’avenir des labels et du streaming pointe vers les artistes jetables. Je n’aime pas du tout ça. Parce que c’est le seul coup que vous obtenez en tant que artiste. Pour chaque nouvel artiste, je veux qu’ils obtiennent le meilleur cliché. “