Gartner: les principales tendances du commerce de détail pour 2021

La pandémie COVID-19 en cours pousse les détaillants mondiaux à réévaluer fondamentalement leur façon de faire des affaires. En partie en raison de ses nombreux défis et menaces, 2020 a accéléré la transformation numérique dans le secteur de la vente au détail.

Selon l’enquête 2021 de Gartner auprès des CIO, près des deux tiers des DSI de la vente au détail ont déclaré que leurs relations avec leurs PDG se sont renforcées en 2020, les DSI ayant aidé à guider leurs entreprises à travers des perturbations importantes.

Pour conseiller avec précision l’entreprise sur les investissements technologiques, Gartner a identifié sept tendances clés que les DSI du commerce de détail doivent reconnaître et comprendre. Voici trois des sept tendances qui auront le plus d’impact sur les DSI du commerce de détail en 2021.

Tendance 1: interactions sans contact

Les expériences «sans contact» sont des interactions «sûres», sans contact physique, tout au long du processus d’achat du client. Alors que les exigences gouvernementales en matière de distanciation sociale et d’hygiène se poursuivent sur plusieurs marchés, les clients s’attendent à ce que les détaillants offrent des expériences d’achat sûres et sans contact. Les clients doivent disposer de plusieurs moyens de rechercher, d’acheter et de consommer des produits, dans le cadre d’interactions pratiques et sans contact dans un environnement physique hygiénique.

Les interactions sans contact entre les principaux processus clients comprennent les quatre étapes suivantes:

Recherche: permet aux clients de trouver ce dont ils ont besoin ou de découvrir de nouveaux produits, via les canaux en ligne et les appareils compatibles IoT, l’IA et la réalité augmentée (RA) pour offrir une expérience d’achat immersive.

Transact: offre aux clients une capacité transparente d’effectuer des transactions au sein et entre les canaux, quel que soit le produit ou la combinaison de produits et de services, sans inconvénient ni retard.

Acquérir: permet aux clients d’acquérir des biens et des services via une variété de méthodes, y compris les achats physiques, le click and collect, la livraison à domicile, le réapprovisionnement automatisé, les casiers et les partenariats avec des organisations externes.

Consommer: permet le plaisir des clients et améliore leur expérience de consommation. Fourni via des informations et des services améliorés, des appareils connectés et un réapprovisionnement automatique.

Actions:

Choisissez un processus cross-canal complexe, tel que BOPIS (achat en ligne, retrait en magasin) et identifiez tous ses principaux points de contact qui garantissent une expérience sans contact.

Profitez de l’opportunité de la numérisation pour repenser ou apporter des ajustements au processus afin de vous assurer que les canaux travaillent de concert pour offrir une expérience client transparente.

Tendance 2: exécution de l’exécution

L’exécution de la gestion des commandes permet l’excellence des opérations de gestion des commandes sur les actifs physiques et numériques du détaillant grâce à une analyse en temps réel et à la reconfiguration de l’inventaire, de la main-d’œuvre et des processus. Cela se traduit à son tour par une optimisation des stocks, la mise en place d’expériences de commerce unifiées et une satisfaction client accrue, ainsi qu’une amélioration de la rentabilité de l’entreprise.

Étant donné que le commerce électronique a connu une augmentation significative au cours de l’année écoulée, l’excellence dans l’exécution des commandes est devenue une priorité absolue pour les détaillants, avec une demande croissante des consommateurs pour des expériences de commerce unifié. En conséquence, les détaillants peuvent s’attendre à une demande post-pandémique durable pour des achats en ligne plus importants avec une acquisition en temps opportun.

Selon l’enquête Final Mile de Gartner, 18% des organisations rapportent actuellement des taux d’exactitude d’exécution de 95% ou plus. Alors que les limitations d’achat persistent, les clients veulent et doivent être en mesure de rechercher, d’effectuer des transactions, d’acquérir et de consommer des produits et services en toute sécurité et facilement dans tout l’écosystème d’un détaillant. Cela signifie que les détaillants ont besoin d’équipes de magasin solides et d’une technologie robuste en place pour créer une expérience fluide pour les clients tout en gérant simultanément les coûts.

Actions:

Identifiez toutes les exigences en matière de données pour prendre en charge les processus cross-canal complexes de bout en bout tels que BOPIS, BOPAC (acheter en ligne pour le ramassage en bordure de rue) et BORIS (acheter en ligne en magasin). Cela permettra d’évaluer l’écosystème de solutions intégrées nécessaires pour répondre rapidement à une demande en ligne accrue.

Améliorez la gestion des stocks disponibles, évitez les stocks morts et réduisez les déchets en tirant parti des technologies IoT telles que la RFID et les rayonnages intelligents.

Optimisez le traitement des commandes des clients en améliorant la visibilité des stocks en temps réel et en mettant en œuvre ou en améliorant la gestion distribuée des commandes.

Tendance 3: optimisation algorithmique du merchandising

L’optimisation algorithmique du merchandising permet aux détaillants de déterminer plus précisément les articles qui doivent être affichés et stockés. Cela aide également à déterminer le prix et la promotion des articles, afin de maximiser les ventes, la marge, les stocks et la satisfaction des clients à travers les points de contact.

Les modèles d’optimisation utilisent des informations sur le comportement des clients et des analyses prédictives pour évaluer les performances relatives des articles sur les points de contact et les segments de clientèle, aidant les marchands à prendre des décisions plus intelligentes.

À mesure que les coûts opérationnels augmentent en réponse aux attentes changeantes des clients, un accent renouvelé est mis sur l’assortiment de marchandises et la précision des prix. Les détaillants ne peuvent plus se permettre de répartir l’inventaire sur tous les magasins. Par conséquent, les détaillants doivent tirer parti des approches algorithmiques pour augmenter la précision lors de la planification des assortiments, des prix et des promotions, ainsi que des investissements d’inventaire qui en résultent sur tous les points de contact. Toutes les hypothèses et stratégies existantes doivent être testées par rapport aux tendances de comportement des consommateurs.

Actions:

Entreprendre une analyse des causes profondes avec les chefs d’entreprise du merchandising pour identifier les écarts de performance et évaluer les opportunités liées aux stocks morts, aux ruptures de stock et aux démarques excessives.

Développez une compréhension de la façon d’exploiter des ensembles de données diversifiés en temps quasi réel, combinés à des approches basées sur l’IA, pour créer des assortiments centrés sur le client qui sont alignés avec des segments de comportement client spécifiques à travers les points de contact.