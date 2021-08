Garuba accepte avec le Real Madrid le paiement de sa clause

10/08/2021 à 15h34 CEST

.

le Real Madrid et Usman Garuba sont parvenus à un accord pour le paiement de la clause de sortie de l’attaquant international espagnol, qui évoluera en NBA après avoir été sélectionné par les Houston Rockets à la 23e place du repêchage universitaire, ont informé Efe de sources proches du joueur.

Cet accord est total entre les deux parties et le paiement se fera par tranches, ont ajouté les sources, ce qui permettra la sortie de la jeune valeur de la carrière madrilène vers un Houston Rockets en pleine reconstruction et dont les dirigeants le considèrent comme une pièce pouvant ont un grand avenir au sein de la franchise et de la NBA.

L’entraîneur des Rockets, Paul Silas Jr, qui sera en charge de l’équipe texane pour la deuxième année et sera responsable dudit remodelage, a été l’un de ceux qui ont le plus soutenu la sélection de Garuba, qu’il considère comme un acteur idéal pour le schéma d’attaque de transition qu’il souhaite mettre en œuvre.

Après avoir connu son choix au tirage universitaire, le propre Garuba Il a avoué de la concentration de l’équipe espagnole aux Jeux olympiques qu’il voulait vraiment aller à la NBA, mais a assuré que sa tête était à ce moment-là « 100% à Tokyo ».

“Je suis très reconnaissant à La Familia, qui m’a soutenu ces jours-ci ici à Tokyo, et aux Houston Rockets, de m’avoir choisi. Je suis heureux d’être à Tokyo et ma tête est à 100% ici. C’est une fierté d’avoir été sélectionné et j’ai envie de pouvoir y aller et de tout donner, comme je l’ai toujours fait”, a déclaré le joueur à travers un communiqué.

Garuba Il était “très heureux et reconnaissant” d’avoir été choisi. “C’est un rêve. Tous ceux qui me connaissent savent que c’est un rêve pour moi depuis que je suis petit. Je n’ai pas pu beaucoup dormir la nuit parce que j’étais très nerveux, mais quand mon nom est sorti, cela m’a soulagé ,” il ajouta.

En plus de Garuba, l’attaquant espagnol a également été choisi dans le projet Santiago Aldama, sélectionné par les Utah Jazz avec le numéro 30, pour vendre plus tard ses droits aux Memphis Grizzlies, avec qui il a signé lundi son premier contrat pour trois saisons garanties.