Garuba commence son aventure NBA : “Je ne me suis pas bien adapté”

L’attaquant espagnol Usman Garuba a fait ses débuts ce jeudi avec sa nouvelle équipe des Houston Rockets et a immédiatement confirmé sa grande classe dans le jeu sous les cerceaux en capturant 6 rebonds. Garuba, 19 ans, avec peu de temps pour se reposer et s’adapter au changement d’heure aux États-Unis, venu d’Espagne mercredi, voulait être testé par les Rockets dans la Ligue d’été de Las Vegas et s’est vu accorder 12 minutes dans le match où ils ont perdu 76-92 contre les Raptors de Toronto lors de leur première défaite (2 -1).

Cependant, pour les Rockets, le résultat n’avait aucune importance, comme cela arrive dans tous les matchs d’une Ligue orientée pour voir Comment réagissent les nouveaux joueurs qui rejoignent l’équipe, mais les performances de Garuba et le test ont été positifs pour l’ancien joueur du Real Madrid. Le point négatif était la blessure du numéro 2 de la dernière draft, Jalen Green, qui a dû abandonner dans le tunnel des vestiaires et n’est pas revenu en piste. La promesse naissante comptait déjà 13 points en 12 minutes.

Garuba, sélectionné par les Rockets avec le numéro 23 du premier tour du dernier tirage universitaire, a fait preuve d’une puissance physique, d’un bon positionnement sous les cerceaux et d’une grande dominance dans la capture de ballons. Comme prévu, son talon d’Achille était les tirs au panier, bien que toute l’équipe ait eu des problèmes au moment des tirs au panier en fin de match avec une précision de 33 pour cent et 26 de l’extérieur du périmètre.

L’international espagnol a raté les quatre tirs qu’il a effectués au panier, dont les deux tentatives à 3 points, alors que les 6 rebonds capturés étaient défensifs, il a récupéré un ballon, en a perdu un autre et a commis deux fautes personnelles. Mais Garuba a fait preuve de détermination, de bons mouvements, d’agressivité et d’une bonne alchimie avec ses nouveaux coéquipiers., bien qu’il n’ait pas encore pu s’entraîner avec eux. Bien sûr, il a reconnu que l’adaptation de ses débuts n’était pas la meilleure et a clairement indiqué qu’il n’avait pas encore dépassé le décalage horaire, après avoir fini de voler depuis Madrid.

Toute l’équipe d’entraîneurs des Rockets de Las Vegas, dirigée par l’entraîneur de l’équipe Stephen Silas, a immédiatement montré sa confiance en Garuba en lui donnant une chance de jouer tout de suite. Il est prévu que pour les prochains matchs des Rockets, Garuba peut avoir encore plus de minutes de jeu et poursuivre le processus d’intégration au sein de l’équipe, qui a déjà un contrat de recrue préparé pour lui pour quatre saisons et un peu plus de 9,3 millions d’euros (11 millions de dollars).