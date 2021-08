Garuba décide pour les Rockets avec une casquette et de bons détails

Première victoire des Rockets dans l’aventure d’Usman Garuba avec eux dans laquelle l’intérieur élevé à Azuqueca de Henares décide. Et comment. Un jeu de sa part a contribué à faire pencher la balance et à rendre presque impossible pour son rival Portland Trail Blazers de gagner le match dans les dernières secondes. Au Thomas & Mack Center, dans la ligue estivale disputée à Las Vegas, les Texans ont empoché la victoire avec un final 92-95.

C’est le troisième match, par deux que non, que les Rockets remportent dans cette ligue. Et que Green et Sengun, deux de ses élus au repêchage 2021, ne jouent plus par précaution.

Garuba était absolument déchaîné en défense. Il a commencé en tant que starter, jouant l’équipe avec lui comme référence dans la peinture, et a terminé en grand. À 10 rebonds et 5 interceptions, à trente secondes de la fin, il a ajouté un contre à Antonio Blakeney, qui s’apprêtait à faire un dunk pour égaliser le match. Venant d’un triple de Brooks (30) et sautant sur deux lancers francs de Christopher (20), qui étaient les deux meilleurs du match, a ouvert un écart de cinq buts qui ne pouvait plus être comblé. Le contre Blakeney a été le meilleur des siens avec 23, tandis que la lettre d’Usman a été complétée avec 8 points (3/5 aux tirs) et un +14 sur le court, le maximum dans les rangs de son équipe.

Autres résultats du jour :

Heat 82-83 Mavericks

Les Sixers 103-98 Jazz

Raptors 86-82 Filets

Guerriers 76-84 Lakers

Timberwolves 59-87 Pélicans

Celtics 67-100 Rois