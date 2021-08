Garuba dit au revoir au Real Madrid : “Je ne serais pas là sans toi”

Usman Garuba dit au revoir. Le joueur espagnol a conclu un accord avec le Real Madrid il y a quelques heures, certifiant son passage en NBA. Le jeune prometteur jouera pour les Rockets, l’équipe qui l’a sélectionné au 23e tour du repêchage 2021, et part ainsi de l’autre côté de l’Atlantique pour réaliser un rêve. Canterano de l’équipe blanche, a été avec eux tout au long de leur entraînement et a fait ses débuts avec eux dans l’équipe première. Dans un post sur Instagram, Garuba a tenu à remercier Pablo Laso et toute l’entité blanche pour l’opportunité offerte et le traitement reçu et a fait en sorte qu’il ne serait pas à l’endroit où il se trouve actuellement sans eux.

C’est la déclaration:

“Je laisse cette photo ici et des milliers de souvenirs me viennent à l’esprit.

Eh bien, tout d’abord je tiens à remercier Alfonso Casas, Pablo Sañudo et Alberto Ángulo, dès le premier instant vous m’avez beaucoup aidé dès le premier jour vous m’avez transmis quelles sont les valeurs de ce club et sans vous je ne serais pas dans la position ni à la place où je suis actuellement et je lui en serai éternellement reconnaissant.

Merci aussi à tous les entraîneurs que j’ai eu, vous m’avez beaucoup aidé, du premier au dernier, sans oublier mes entraîneurs que j’ai eu dans les écoles municipales d’Azuqueca de Henares, merci de m’avoir fait tomber amoureux de Ce sport. Je tiens également à remercier Pablo Laso pour m’avoir fait débuter, il n’y a pas de plus grand rêve pour un garçon de Madrid qui joue au basket que de jouer pour l’équipe de votre ville. Merci à tous et éternellement reconnaissant à chacun d’entre vous.

Je tiens aussi à remercier tous les coéquipiers, staff, kinés, professeurs professeurs etc… que j’ai eu, notamment les membres de l’équipe première, merci de m’avoir accueilli malgré être un enfant comme si j’étais un basket de plus je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité d’avoir été avec vous, je vous ai toujours admiré et je continuerai de le faire, merci pour ce que vous m’avez appris, je suis très heureux de m’être entouré de gens si bien comme vous.

Et enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans les bons et les mauvais moments pour m’avoir aidé à réaliser un rêve, tous mes amis, ma famille, toutes les personnes autour de moi, toutes les personnes de tout le monde d’Azuqueca de Henares qui me soutient au quotidien, je veux juste vous remercier je vous serai éternellement reconnaissant

Merci @realmadridbasket d’avoir pu aider à réaliser le rêve de toute équipe de jeunes, ce ne serait rien sans vous”.