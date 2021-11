Garuba domine en G-League : double-double et casquette gagnante

Usman Garuba décide déjà en G-League pour les Rio Grande Valley Vipers. L’équipe affiliée des Houston Rockets dans la Development League a ajouté ses cinq sur cinq cette saison (en tête dans le sud) après avoir battu les Capitanes de Mexico pour le deuxième match consécutif (123-125) avec un énorme stop de l’ancien joueur madrilène à Matt Mooney dans la dernière seconde du match.

La prise de Garuba

C’était la cerise sur le gâteau d’un match presque parfait. L’attaquant de puissance, repêché avec le 23e par les Rockets, a joué 31 minutes et a réalisé un double-double : a marqué 18 points presque vierges (6/8 sur deux et 2/2 sur le triple), a saisi 17 rebonds (dont 6 offensifs), a distribué 2 passes décisives, volé 5 ballons et mis 2 contres. Tant dans les captures que dans les vols, il était le meilleur du duel.

C’était le deuxième duel de Garuba dans une Ligue de développement. que chaque saison avance un peu plus en qualité et sert pour que les jeunes promesses NBA, qui ne peuvent jouer minutes dans une ligue extra-compétitive, se défoulent et prennent confiance minute par minute. Et cela semble être le cas de l’international espagnol, qui a amélioré ce matin la bonne performance qu’il a eue lors de sa première contre la même franchise mexicaine ce soir, le seul avec la G-League Ignite qui n’est affilié à aucune équipe du Ligue.

La performance de Garuba

À ses débuts, nous nous souvenons, Garuba a terminé impeccable en 33 minutes : 14 points sans raté (6/6 au total de tirs, 2/2 en triples), 8 rebonds et un contre. Avec 64 minutes cumulées déjà, l’équipe de jeunes blancs dépasse déjà de 19 (45) celles jouées avec les Rockets en sept matchs.