Garuba et Aldama coïncident dans le pire des scénarios possibles

Que les Rockets soient un désastre, cela ne fait aucun doute. L’incorporation de Jalen Green, numéro deux au repêchage 2021, sert peu en termes de résultats. La recrue ne va pas bien et ses coéquipiers, pour la plupart plus âgés, ne l’améliorent pas de manière évidente. Cela conduit à des pertes comme celle de lundi soir à Memphis. L’équipe locale a profité d’un des pires matchs de la saison de l’adversaire, c’est-à-dire passer une soirée placide et la clôturer avec 136-102 au tableau d’affichage après avoir atteint une quarantaine d’avantage. Les Rockets n’ont gagné aucun match à l’extérieur jusqu’à présent et avec des performances comme celle-ci, à ce rythme, ce qu’ils ne les laisseront pas, c’est retourner dans leur propre pavillon..

Dans ce contexte, vint un moment vu sous deux angles, le bon et le mauvais. Santi Aldama, des Grizzlies, et Usman Garuba, des Rockets, ont coïncidé sur le terrain. Les deux traversent une première année difficile à leurs débuts, avec peu d’opportunités de sortir et de jouer, et ils pouvaient même voir leur visage sur le sol. Mais à quel prix, c’est le pire. Les coachs les ont envoyés au front dans ce qu’on appelle aux États-Unis les procès-verbaux des ordures, ceux de peu d’importance, ceux du résultat sans variation, ceux des moins courants. Les deux, stars des U18 espagnols qui ont remporté l’or européen il y a quelques années, se sont affrontés dans le pire des cas. Garuba, 5 points en 9 minutes ; Aldama, 4 points en 6 minutes. C’est ce qui s’est passé si nous prenons le terrain personnel, dans le collectif les deux sont sur deux plans différents.

Les Grizzlies ont perdu la tête après trois défaites consécutives. L’effet des Rockets était de faire sourire l’adversaire. La réunion n’avait pas d’historique, comme on peut le voir. Ceux du Texas n’ont été entonnés qu’au deuxième quart-temps, alors que la distance était déjà dans les années vingt. La nuit a également été un bon entraînement pour deux ex-blessés : Jaren Jackson, qui n’a pas encore assez de force pour être dominant, et Dillon Brooks, qui s’adapte après son retour la semaine dernière. Un terrain d’essai auquel les Espagnols ont également participé, mais c’était au sommet de la nuit. La défense des hommes de Silas a permis à Memphis d’être au-dessus de 50% de précision dans les tirs sur le terrain, dans de nombreux jeux sans vouloir être de l’opposition, et l’image endommage grandement une franchise qui espérait pouvoir ajouter des victoires sachant que son objectif principal n’est que la gestion des nouveaux talents. Ja Morant (22 + 6 + 6) a été le joueur le plus remarquable de la soirée, si placide pour les siens et si tortueux pour les autres.