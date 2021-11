Garuba et Aldama se partagent les minutes lors de la victoire de Memphis contre Houston

Victoire écrasante de Grizzly de Memphis en vue de Houston Rockets, la pire équipe de la NBA, 136-102. Ceux du Tennessee ont dominé d’emblée et ont remporté une victoire très confortable. L’énorme différence de score avec laquelle il a été atteint au dernier quart a permis aux deux entraîneurs d’ouvrir le banc (dans les Grizzlies, ils jouent jusqu’à 15 joueurs et dans les Rockets, 14).

Santi Aldama Il a été le deuxième moins joué à Memphis (seulement six minutes). Il a eu au moins le temps de marquer 4 points (2 sur 2 en field goal), de capturer 2 rebonds et de délivrer 2 passes décisives. Il a partagé une piste avec Usman Garuba, qui en 9 minutes a contribué 5 points, 6 rebonds et 2 passes décisives. Mieux vaut ne pas profiter du temps…

Les deux derniers @NBASpain à faire leurs débuts en NBA ensemble sur le terrain @santialdama et @Usmangaruba ☺️ pic.twitter.com/qDN5lP5AEy – NBA Espagne (@NBAspain) 16 novembre 2021