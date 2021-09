Garuba : “Je suis meilleur en attaque que vous ne le pensez et je vais le montrer”

Le joueur international espagnol Usman Garuba a eu sa première expérience de Media Day en tant que recrue pour les Houston Rockets lundi et s’est montré prêt à relever les défis qu’il s’est fixés dans sa nouvelle étape en tant que professionnel.

Parmi eux, changer l’idée que la plupart des experts et analystes sportifs se font qu’il n’est toujours pas un bon joueur offensif et montrer sur le terrain qu’il est bien meilleur en attaque qu’ils ne le pensent. “Je sais que tout le monde dit que ma faiblesse dans le jeu est l’attaque, mais Je considère que je suis bien meilleur que ce qu’ils disent et quand je serai sur le terrain ça se verra. A l’intérieur, je ne doute pas que je suis aussi déjà un bon joueur offensif », a déclaré Garuba.

Garuba, 19 ans, ne doute pas qu’il réussira non seulement à donner tort aux critiques. sur son appréciation de la performance offensive, mais de le faire avec lui-même car il travaille “pour l’obtenir”. Dès ses premières impressions avec l’équipe et les nouveaux coéquipiers, Garuba a souligné qu’ils avaient déjà commencé à travailler dur et dans une bonne ambiance. “L’objectif est d’être en pleine forme lorsque la saison régulière se déroule et de me surpasser dans tous les aspects de mon jeu. Je veux arriver au camp d’entraînement en bonne forme et mettre beaucoup d’énergie dans tout ce que je fais. »

Ce sera la base qui lui permettra d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en tant que professionnel de la NBA après que les Rockets l’ont sélectionné avec le numéro 23 lors du dernier « repêchage », une position qu’il considérait faible pour ce qu’il pense pouvoir offrir dans le terrain de jeu. “La vérité est que j’avais imaginé de nombreuses options concernant mon avenir au sein de la NBA“, a valorisé l’attaquant international espagnol dans ses déclarations à .. ” Il y a eu de nombreux endroits où vous pouvez aller avec une sélection beaucoup plus basse ou plus élevée “, a-t-il ajouté.

Personnellement, Garuba, Il a répété qu’il s’agissait d’une sélection “faible”, mais l’important était qu’il ait atteint la NBA et qu’il soit “heureux” d’être à Houston. S’il a dû surmonter la tâche toujours compliquée et désagréable de devoir organiser la nouvelle résidence, il a déjà quitté l’hôtel de luxe où il séjournait à son arrivée à Houston, propriété du propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta.

“Enfin, après plusieurs semaines chargées, j’ai terminé le déménagement dans mon appartement, où j’ai encore besoin de ranger les choses, mais plus ou moins je l’ai fourni et petit à petit je m’améliore dans ces tâches “, a commenté Garuba. Avec son esprit uniquement tourné vers le basket, Garuba est prêt à commencer à travailler afin de voir les objectifs qui lui ont été fixés “Mon premier objectif est de m’améliorer de jour en jour, de m’imposer comme un bon joueur et d’avoir une longue carrière professionnelle”, a déclaré Garuba. Il a décidé de quitter le Real Madrid pour atteindre le meilleur basket-ball du monde, alors qu’il était le plus en vue dans l’équipe de la capitale espagnole.

“Pour moi, le plus grand rêve serait, quels que soient les titres ou les récompenses individuelles que je puisse obtenir, de remporter un championnat avec l’équipe qui m’a sélectionné et c’est pourquoi je me battrai”, a souligné Garuba. Pour le moment, rien de ce que vous avez vécu jusqu’à présent n’a été négatif pour vous Au contraire, il souhaite que l’expérience de Houston lui soit d’une grande valeur à mesure que les choses se normalisent. Bien qu’il reconnaisse que le passage de Madrid à Houston a tout généré un nouveau monde de contrastes, dans l’environnement, le type de vie, mais surtout dans le “besoin” de devoir utiliser la voiture pour toute gestion à effectuer.

« Houston est une très grande ville. Pas de marche. Pour aller n’importe où, il faut commander un taxi ou utiliser la voiture“A commenté Garuba. Mais j’aime qu’il y ait tellement de choses et je suis enthousiasmé par l’expérience”, a-t-il déclaré. La même chose s’est produite avec sa première séance photo à laquelle il a dû participer pour montrer le maillot des Rockets avec le numéro 16 qui portera la prochaine saison de 2022. “La vérité est que ça a été une session très rapide et cool« Dit Garuba. » Cela m’a rendu très heureux.