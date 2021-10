Garuba joue 12 minutes dans la victoire des Raptors contre Houston

10/12/2021 à 06:02 CEST

. / Toronto

Les attaquants Precious Achiuwa et OG Anunoby ont marqué 17 points chacun et le Rapaces de Toronto ils ont gagné ce lundi avec aisance en 107-92 aux Rockets de Houston dans un match d’exhibition de pré-saison NBA. Avec Achiuwa et Anunoby, qui ont également combiné avec neuf rebonds, deux récupérations de balle et deux blocs, trois autres joueurs des Raptors avaient des numéros à deux chiffres, même si l’équipe canadienne (2-2) est entrée dans le match sans leurs gros titres. Le garde Malachi Flyn avec 15 points, dont trois triples, trois passes décisives et deux rebonds, a terminé sixième des Raptors.

De leur côté, les Rockets (1-2), qui ont perdu le deuxième match consécutif, avaient le meneur de garde Armoni Brooks comme meilleur marqueur avec 15 points, dont cinq à 3 points en 10 tentatives. Le centre de départ Christian Wood a terminé avec 13 points, sept rebonds, deux passes et deux blocs, faisant de lui le joueur le plus complet des Rockets.

L’attaquant de puissance recrue, l’Espagnol Usman Garuba, qui est sorti de la réserve, a eu le plus de participation depuis le début de la pré-saison, recevant 12 minutes de l’entraîneur des Rockets Stephen Silas, et a également contribué deux points. L’ancien joueur du Real Madrid a marqué un panier de quatre coups sur le terrain, a raté une tentative de 3 points et n’est pas allé jusqu’à la ligne du personnel. Sous les cerceaux, il a répondu par trois rebonds, dont deux défenseurs, a donné une passe décisive, récupéré un ballon et en a perdu un autre.