Garuba nommé sur la liste de la ligue d’été de Houston

Usman Garuba n’a pas de répit. Les Houston Rockets, l’équipe qui l’a choisi lors du repêchage 2021, l’ont appelé pour la ligue d’été qui se jouera bientôt avec peu de repos après les Jeux olympiques. Il le fait sans avoir annoncé la signature du joueur car il est toujours sous contrat avec le Real Madrid, avec lequel le joueur est en négociations depuis des jours à travers vos agents pour partir.

Ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire et, comme l’explique la franchise dans le communiqué dans lequel ils l’annoncent, la disponibilité des joueurs est susceptible de changer. Si d’une part Il est normal pour des jeunes qui vont faire leur première expérience ou qui veulent tenter leur chance aux Etats-Unis d’aller dans les ligues d’été avec un contrat en vigueur en Europe, dans ce cas il serait étrange que Garuba soit d’accord jouer des matchs compte tenu des exigences de la saison qu’il a eue avec Madrid et du tournoi olympique qu’il a également fait avec l’Espagne. L’expédition de l’équipe masculine qui s’est rendue à Tokyo est revenue en Espagne et Garuba est déjà arrivé à son Azuqueca de Henares, où il se repose d’un tel effort pour relever un défi de grande taille.

Garuba fait partie de ceux choisis avec Jalen Green, Josh Christopher ou Alperen Sengun, sélectionnés avec lui, et d’autres liés à Houston comme Khyri Thomas, Armoni Brooks ou KJ Martin. La liste se compose de douze noms.

La ligue estivale se composera, pour les Rockets, de quatre matchs. Il débutera le 8 et se terminera le 15, avec la possibilité de passer à ceux en lutte pour le titre, se terminant le 17.

Garuba était l’un des deux Espagnols choisis lors de l’épreuve de la semaine dernière, l’autre étant son camarade de classe Santi Aldama, et il espère jouer la saison prochaine à Houston sous la direction de Stephen Silas.

La clause de sortie à laquelle il doit faire face, à l’exception d’une réduction de l’équipe madrilène, est de trois millions. Ceux de Laso s’en sont sortis et ont comblé l’écart.