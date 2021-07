Garuba, petit déjeuner avec le projet

in

Le 29 juillet devait être l’un des jours les plus importants de la carrière sportive d’Usman Garuba. Mais ce sera le 30. Car lorsque le repêchage se tiendra à New York, un autre jour se sera déjà levé au village olympique de Tokyo 2020. Il sera précisément 9h00., douze après le début de l’Espagne-Argentine, décisif pour l’équipe nationale Scariolo et dans lequel l’attaquant de puissance d’Azuqueca de Henares est concentré à cent pour cent.

Mais il est logique que Garuba ressente un picotement particulier. Certains émissaires de franchises NBA sont déjà passés par La Vegas pour le courtiser et les pronostics le placent parmi les quinze premiers. Garuba a une clause de sortie de trois millions d’euros, mais pourrait la négocier. Madrid s’est déjà trompé avec Mirotic, qui l’a contraint à payer la clause de sortie jusqu’au dernier euro. En contrepartie, il n’a pas conservé ses droits pour son retour en Europe et n’a pu empêcher le Barça de le signer il y a deux saisons.

Dans les dernières heures, les pronostics sur ce que pourrait être le sort de Garuba se multiplient. Une information de nba.com compile les projections. Selon ESPN, il sera choisi au numéro 14 par les Golden State Warriors. The Ringer le place à 12 ans, choisi par les Spurs de Popovich. Les Pacers (numéro 13) ou Oklahoma (numéro 16 via Celtis) figurent également parmi les destinations possibles. Seul draft.net le place au deuxième tour, numéro 31. Mais l’équipe dans laquelle il irait ne serait pas n’importe qui, mais les tout nouveaux champions et franchise historique, Milwaukee Bucks.