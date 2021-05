“Garuba peut être l’un des meilleurs défenseurs de la NBA”

La NBA prépare l’offensive pour attirer une nouvelle génération de jeunes talents. Dans le projet de 2021, il peut y avoir un représentant international, et non un Américain, exceptionnel. Dans ce bouquet se trouve Usman Garuba, qui avait quelque peu baissé dans les pronostics mais qui a de nouveau été boosté par ses performances en Espagne et en Europe et une reconnaissance supplémentaire pour suivre cette voie que Luka Doncic a tracée il y a trois ans.

Le pivot turc Alperen Sengun il est le favori pour prendre cet honneur. Le joueur de Besiktas a un impact en nombre similaire à celui de Nikola Jokic ou Marc Gasol à son stade avant de sauter en NBA. Leurs conditions sont diamétralement différentes de celles de Garuba. Ils ne sont pas les seuls. La sensation en Australie a été la base Josh Giddey, également avec des options pour finir dans les quatorze premiers.

A la suite de ce combat, avec Cunningham, Green, Suggs ou Kuminga déjà clairement aux premières positions, les analystes d’ESPN s’interrogent sur les possibilités de ces trois acteurs étrangers.

“Après avoir évalué Usman Garuba en direct lors des matchs de l’Euroligue et plongé dans les cassettes, nous disons clairement qu’il a une chance de devenir l’un des meilleurs défenseurs de la NBA”, disent-ils.

Ils mentionnent non seulement le prix du meilleur jeune de la Ligue Endesa, mais en Euroligue, c’est l’un des 13 seuls U-20 à avoir une moyenne de 15 minutes ou plus avec un échantillon de 20 matchs. Sur cette liste figurent Luka Doncic, Ricky Rubio ou, plus récemment, Théo Maledon.

“Pablo Laso n’a pas peur de donner une chance au plus jeune, comme il l’a fait avec Doncic. Mais il ne transforme cette opportunité en responsabilité que si un joueur peut aider à gagner et Garuba a clairement gagné sa confiance”, soulignent-ils en référence au Real. Entraîneur de Madrid.: “Laso le libère également régulièrement pour se battre avec des meneurs de jeu adverses, ce qui le rend plus intéressant défensivement. Il a les pieds les plus rapides que vous pouvez voir dans un joueur de sa taille. Avec une incroyable activité de mains actives et un la capacité motrice sans fin comprend également les nuances nécessaires pour défendre les blocages avec continuation. ”

Les exemples sont proches dans le temps. Contre Fenerbahçe, il a pu empêcher le jeu confortable de Lorenzo Brown, avec cache en G-League, et de Kyle O’Quinn, en NBA jusqu’à cette année. L’un est un meneur de jeu et l’autre est un pivot. Contre l’Efes, déjà en quart de finale, il a travaillé du mieux qu’il a pu contre Vasilije Micic, qui ira aux Etats-Unis l’été prochain.

“Avec des caractéristiques physiques quelque peu similaires à celles de OG Anunoby au même âge, Garuba est le type de défenseur fort qui peut rivaliser avec des attaquants de super-élite comme LeBron James, Kawhi Leonard et même Luka Doncic, son ancien coéquipier. Il peut se défendre. dans le poteau médian et est assez ennuyeux sur le périmètre pour avoir un impact sur cette parcelle. Bien que cela ait tendance à trop aider, parfois il perd la concentration sans le ballon et peut mettre trop de nerf sur la défense, l’énergie, la polyvalence, la vitesse et les outils de Garuba font de lui un stoppeur défensif et l’un des défenseurs les plus polyvalents de la Ligue », soulignent-ils.

Dans la méthodologie de la comparaison, ils l’ont mis dans le même sac que Jonathan Isaac (Magic) bien que plus grand et Marcus Smart (Celtics) bien que plus grand, bien qu’avec les autres centres ils lui donnent de la chaux et du sable: il aurait du mal à défendre les joueurs de le style Embiid mais facilité avec les types plus modernes.

“Les capacités défensives sont claires, mais Garuba a toujours été bien plus qu’un point d’interrogation en attaque. En tant que junior, il a démontré sa capacité à faire remonter le ballon en transition et à créer des jeux pour lui-même et pour les autres en partant directement du rebond, y compris avec quelques comparaisons avec Draymond Green en cours de route. En tant que professionnel, cependant, la manipulation de la balle et le jeu n’ont pas été la tendance, et Garuba s’est avéré beaucoup plus efficace en tant que rebondeur offensif et lanceur occasionnel », ajoutent-ils.

Il est important de souligner qu’Usman Garuba s’améliore considérablement en tant que tireur à trois, ce qui est essentiel dans la NBA d’aujourd’hui. La signature de Poirier pour rejoindre Tavares et la perte de Randolph le poussent à jouer en puissance et dans cette position, il doit tirer oui ou oui. Pour cette raison, l’analyse de la saison dernière ne peut pas être la même que celle-ci, son jeu n’est pas le même.

“Peut-être que la meilleure chose à propos de Garuba est qu’il sait exactement qui il est en tant que joueur. En lui parlant au fil des ans, il est bien conscient que l’énergie est son ticket pour la NBA. Il est normal d’être la cinquième option en attaque. Le sceptiques On l’a qualifié de projet sans issue, et même certains dépisteurs internationaux se demandent encore s’il mérite ou non d’être un choix de première ronde. Il est sûr d’être un favori des fans et du personnel d’entraîneurs avec sa grande capacité à jouer et faites du jeu dès le moment où vous mettez un maillot NBA », déclarent-ils.