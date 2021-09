Garuba : “Si je retourne en Europe, ce serait pour jouer pour le Real Madrid”

Usman Garuba a vécu une dernière année pleine de changements. Et tout va pour le mieux : l’attaquant est passé d’une simple équipe de jeunes à s’installer définitivement dans la rotation de Pablo Laso d’abord et jouer ses premiers Jeux Olympiques, avec seulement 19 ans, plus tard. Et, pour mettre la cerise sur le gâteau, le joueur a réalisé son rêve d’atteindre la NBA, où il portera le maillot des Rockets. De Pablo Laso et Sergio Scariolo à Stephen Silas. De la compétition européenne à la compétition nord-américaine. Des débuts en Euroligue à la NBA.

Maintenant, et à un âge vraiment précoce, Garuba atteint l’endroit où tout le monde ne réussit pas, mais presque tout le monde a la possibilité, au moins un, de le faire. Au concours de l’exposition du public, des analystes, des journalistes et des fans. À l’endroit que presque personne ne connaît, mais tout le monde a une opinion. Avant de se rendre à Houston pour préparer la saison, Garuba a assisté à Diario As dans sa présentation en tant qu’ambassadeur de Kellog’s, au Musée de la Fédération espagnole de basket-ball, et a passé en revue la dernière année de sa carrière sportive et a parlé de son passé, de son présent et, bien sûr, de son avenir.

Comment valorisez-vous toute votre évolution au cours de cette dernière année ?

Cela fait une année que je me suis beaucoup amélioré. J’ai appris beaucoup de choses en tant que joueur. Je suis très heureux de jouer à tous les jeux auxquels j’ai joué. Des éliminatoires de l’Euroligue que je n’ai pas jouées l’année dernière à cause de la pandémie, des Jeux Olympiques qui sont un exploit à mon âge… Je peux en collectionner plus et j’y ai côtoyé toutes sortes d’athlètes. Il y a toujours eu de la pression, mais comme tout sur le visa, ça se gère.

Quelles sont vos premières impressions sur la NBA ? De quoi avez-vous parlé à votre nouvel entraîneur, Stephen Silas ?

J’ai été impressionné à mon arrivée à Houston. Tout le monde est comme une famille. J’ai été surpris que tout le monde soit si proche. Avec Stephen Silas, j’ai discuté de mon rôle dans l’équipe.

Quels sont vos objectifs?

Plus que des récompenses individuelles, l’objectif principal est de s’améliorer de jour en jour et de me rappeler dans quelques années que j’ai souffert ces jours-ci pour être un meilleur joueur aujourd’hui.

Usman Garuba, lors de l’entretien avec Diario As. Inma García (DIARIO AS)

Vous excluez un retour au Real Madrid ?

C’est une question compliquée. Mon objectif est d’avoir une carrière aussi longue que possible en NBA. Mais s’il revenait, il le ferait au Real Madrid. Il n’y a nulle part ailleurs où je retournerais. C’est l’équipe dans laquelle j’ai été toute ma vie, celle qui m’a tout donné. Et si j’y retourne, le seul endroit serait, sûrement et totalement, le Real Madrid.

Quelle a été l’importance de Pablo Laso dans votre carrière ?

Pablo est un excellent entraîneur. Cela m’a aidé beaucoup plus que les gens ne le pensent. Je suis très heureuse d’avoir partagé une loge avec lui.

Au cours de ma première année, Pablo avait l’habitude de déposer son fils à l’entraînement et l’après-midi, nous allions tirer après qu’il ait déposé son fils. Et il m’a toujours dit d’aller avec lui faire un entraînement individuel. Il a toujours voulu le meilleur pour lui-même et je lui en serai éternellement reconnaissant.

Garuba, lors de l’événement Kellog’s. Kellog’s

Et Sergio Scariolo ?

Un autre grand coach, un compétiteur naturel. J’ai vraiment envie d’y retourner l’été prochain pour partager des costumes et des expériences avec lui. Je veux vraiment revenir avec l’équipe nationale.

De retour de Tokyo, nous étions assis ensemble et la plupart d’entre nous pensaient aux vacances. Et Sergio regardait le match de la défaite contre les États-Unis. J’écoutais de la musique et il est venu me chercher et m’a donné des détails pour m’améliorer. Cela montre à quel point il est impatient de gagner et de continuer à s’améliorer.

Que retenez-vous de votre expérience avec l’équipe nationale?

Je m’en tiendrai à une chose : même le plus petit détail compte. Les heures de repos, la condition… Pour moi, c’est ce qui m’a le plus marqué.

Après des triomphes comme ceux de Peleteiro ou de Ray… avez-vous ressenti de la discrimination parce que vous êtes noir ?

Oui, bien sûr. Surtout enfant. J’étais physiquement supérieur aux autres et ils m’ont fait beaucoup de commentaires. Non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi en personne. Au fil du temps, j’ai appris à ignorer ces commentaires. Ce sont des gens qui ne me connaissent pas bien et qui me soutiendraient s’ils le faisaient. En général, j’essaie d’ignorer ce genre de chose.

En NBA, je peux soulever la balle comme un meneur

Usman Garuba

Comment pensez-vous que votre jeu peut changer en NBA ?

Je pense que j’aurai plus de temps sur le ballon. J’en ai parlé avec Stephen Silas et le reste des entraîneurs. Obtenir le ballon en tant que meneur est quelque chose que vous pourriez faire en NBA. Je ne peux pas vous dire que dans cette Ligue il n’y a pas de postes parce qu’il y en a, mais c’est différent. Plus de variété de ressources, plus de mobilité… Aujourd’hui, il y a très peu de centres purs en NBA. Je pense que je pourrai jouer à 4 ou 5 avec le petit ballon.

Selon vous, qui est le meilleur joueur de la NBA en ce moment ? Et le favori ?

Le meilleur, Kevin Durant. Celui que j’aime le plus, Giannis Antetokounmpo.

Garuba portera le maillot des Rockets en NBA. Inma García (DIARIO AS)

Y a-t-il un favori pour le titre ?

Les Rockets (rires). Il y a beaucoup d’avance et il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de choses peuvent encore arriver. Il faut attendre.

LeBron ou Kobe ?

Kobé. J’admire vraiment LeBron, mais Kobe sera toujours mon idole.