Garuba tombe au pire moment

À Usman garuba Il lui est difficile de trouver non seulement la stabilité pour accélérer le rythme, la confiance, les minutes, mais la régularité pour pouvoir jouer les matchs. Le nouveau coup dur à sa première saison en NBA est donné par le coronavirus, qui le fait rester impliqué dans le protocole sanitaire de la Ligue au moment où il a eu une nouvelle impulsion.

Le joueur espagnol a terminé son premier match hors de combat. La particularité est que, contrairement à d’autres durant la saison, sa participation au match contre les 76ers était assurée. Après le double scandale lors de la précédente rencontre de l’équipe, contre les Nuggets, la franchise a suspendu Christian Wood et Kevin Porter avec un match sans jouer (qui s’est accompli contre les 76ers). Partageant la position avec Wood et devant laisser tomber Tate pour garder ou avancer pour remplacer Porter et Brooks, également absents, Garuba était une option très claire qui ne pouvait pas se matérialiser contre Philly, un match perdu 133-113. Silas a dû présenter Theis, qu’il n’a généralement pas, afin que le rival, qui a également Embiid comme centre principal, ne perce pas dans la zone de son équipe.

Garuba doit être au moins, selon la nouvelle directive des autorités américaines qui réduisent la quarantaine obligatoire à cinq jours, encore deux matchs sans jouer. Il ne sera pas contre les Wizards et les Mavericks.

La campagne des recrues d’Usman n’a pas été facile du tout. Dans une équipe jeune dans laquelle on s’attendait à ce qu’il ait la capacité de contribuer, les portes ont été fermées : après avoir joué des minutes dans seulement la moitié des 14 premiers matchs de la saison, les Rockets l’ont envoyé en G-League, dans laquelle il a fait la moyenne 9,3 points et 9,3 rebonds en six matchs avec les Vipers de Rio Grande Valley.

Garuba a également subi une blessure à la cuisse droite dont il est sorti mi-décembre. Après cela, il était entré pour jouer dans sept des dix derniers matchs de l’équipe. Désormais, l’arrêt est plus qu’obligatoire.