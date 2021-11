Gary Bowser plaide coupable de piratage après la poursuite de Nintendo

Image : Nintendo

Team-Xecuter était un groupe de piratage qui vendait à la fois des logiciels et du matériel pour des choses comme les consoles Nintendo. Tout en faisant valoir qu’ils défendaient simplement les programmes homebrew et le droit du consommateur à réparer sa propre propriété, les géants du jeu comme Nintendo pensaient le contraire.

Après les avoir poursuivis pendant des années, l’année dernière, le géant japonais du jeu a été rejoint dans ses efforts par le gouvernement américain, qui a rapidement lancé une enquête criminelle formelle sur trois des 12 hommes soupçonnés d’exploiter l’entreprise. Voici comment le ministère de la Justice décrit leur affaire contre Team-Xecuter :

Selon des documents judiciaires, l’entreprise criminelle Team Xecuter est composée de plus d’une douzaine de membres individuels répartis dans le monde entier. Ces membres comprennent des développeurs qui exploitent les vulnérabilités des consoles de jeux vidéo et conçoivent des dispositifs de contournement ; les concepteurs de sites Web qui créent les différents sites Web qui font la promotion des appareils de l’entreprise ; les fournisseurs qui fabriquent les appareils ; et les revendeurs du monde entier qui vendent et distribuent les appareils. L’acte d’accusation allègue qu’en raison de la nature illégale de ses activités, Team Xecuter a continuellement cherché à échapper aux efforts de mise en application des entreprises victimes, des institutions financières et des forces de l’ordre. Notamment, Team Xecuter a tenté de protéger son activité globale en utilisant une grande variété de marques, de sites Web et de canaux de distribution, selon l’acte d’accusation. De juin 2013 à août 2020 environ, Team Xecuter a utilisé une variété de noms de produits pour ses appareils, tels que Gateway 3DS, Stargate, TrueBlue Mini, Classic2Magic et la gamme d’appareils SX qui comprenait le SX OS, le SX Pro, le SX Lite et le SX Core.

Selon l’acte d’accusation, Team Xecuter a parfois masqué son activité illégale avec un prétendu désir de soutenir les passionnés de jeux qui voulaient concevoir leurs propres jeux vidéo à des fins non commerciales. Cependant, la demande et l’utilisation écrasantes des appareils de l’entreprise étaient de jouer à des jeux vidéo piratés. Pour soutenir cette activité illégale, Team Xecuter aurait aidé à créer et à prendre en charge des bibliothèques en ligne de jeux vidéo piratés pour ses clients, et plusieurs des appareils de l’entreprise étaient préchargés avec de nombreux jeux vidéo piratés. Selon l’acte d’accusation, Team Xecuter était si effronté qu’il a même demandé aux clients d’acheter une « licence » pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de son micrologiciel personnalisé, le système d’exploitation SX, afin de permettre la possibilité de jouer à des jeux vidéo piratés.