Gary Cahill quitte le palais de cristal

Gary Cahill a officiellement quitté Crystal Palace après deux saisons avec le club. Les Eagles ont confirmé la libération de Cahill après avoir échoué à conclure un nouvel accord avec le joueur de 35 ans.

Gary Cahill est désormais disponible en tant qu’agent libre après que le défenseur n’a pas réussi à conclure un nouvel accord avec Crystal Palace. Le défenseur était en pourparlers sur un nouveau contrat avec les Eagles après l’expiration de son contrat fin juin.

Cahill a rejoint les Eagles en 2019 avec un contrat de deux ans avec Chelsea. Le défenseur s’est rapidement imposé comme un joueur régulier de l’équipe première et a disputé 47 matches sur deux saisons pour Palace. Au cours de la période, Cahill a également marqué son premier et unique but pour le club lors d’une victoire contre Newcastle United.

Mais les blessures avaient été un problème pour Cahill à Selhurst Park. Le défenseur avait parfois souffert de blessures et n’avait disputé que 31 matches de championnat au cours de ses deux années au club.

Ce qui a été dit

S’adressant aux fans sur Twitter, Cahill a déclaré: “Après beaucoup de réflexion et de délibération, je peux confirmer que j’ai quitté le Crystal Palace FC après deux années agréables. J’ai vraiment apprécié mon séjour au club et je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes impliquées dans le club, en particulier les fans et le personnel qui m’ont accueilli dans leur famille du sud de Londres.

«Ce fut un privilège de jouer à Selhurst Park, en particulier lors de cette première saison où j’ai pu découvrir l’atmosphère que les fans des Eagles créent lors d’une journée de match. Jouer devant le stand de Holmesdale Road est un souvenir que je chérirai particulièrement. Je souhaite au club tout le meilleur pour l’avenir et je lui souhaite plein succès pour la saison à venir. »

