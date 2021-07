Gary Cohen éviscère Skyline Chili, a rendu Cincinnati fou

in

Chez For The Win, nous avons écrit sur Skyline Chili – la délicatesse de Cincinnati à base de chili, de haricots, d’oignons et de fromage généralement servie sur des nouilles mais parfois sur des hot-dogs, voir la photo ci-dessus – à quelques reprises, y compris une critique de 2015 qui l’a jugé “pas mauvais du tout.

Cela ne semble pas être l’opinion que Gary Cohen partage avec l’homme de jeu des Mets de New York.

Alors que les Mets battaient les Reds de Cincinnati lundi, Cohen a regardé une vidéo de Skyline Chili en train d’être plaqué et il l’a complètement détruite, utilisant « dégoûtant » pour décrire le piment.

« Ils y ont mis environ 10 tonnes de fromage râpé, a-t-il ajouté. “Et c’est censé être de la nourriture que vous mangez réellement.”

Nous devions partager la réaction qui l’accompagnait :

Quelque chose de bon!

“Skyline is good” est une colline sur laquelle je suis si déterminé à mourir, vous pourriez aussi bien y laisser des fleurs pour moi maintenant https://t.co/rH8HneHB3n – Zach Buchanan (@ZHBuchanan) 20 juillet 2021

Puisque c’est une chose ce soir, voici la prise de Skyline. C’est un concept phénoménal. Le seul problème est la qualité du piment, qui souffre d’être fait pour les quantités/prix de restauration rapide. Épaississez-le un peu et c’est une œuvre d’art flippante. – Andy Staples (@Andy_Staples) 20 juillet 2021

Je ne tolérerai aucune calomnie de Skyline Chili… littéralement, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à propos des glucides, du fromage et de la viande dans une assiette ensemble ??! Et la sauce piquante ?? CE QU’IL NE FAUT PAS AIMER pic.twitter.com/d2hLMXG881 – Sophie Ross (@SophRossss) 20 juillet 2021

j’irais à la guerre pour le chili d’horizon – fantôme paco (@AllaireMatt) 20 juillet 2021