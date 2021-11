Gary Cole parle du remplacement de Gibbs de Mark Harmon en tant que chef d’équipe

Le NCIS a accueilli l’ancien agent du FBI de Gary Cole, Alden Parker, en tant que nouveau chef d’équipe pour remplacer Leroy Jethro Gibbs de Mark Harmon, qui est officiellement parti dans le quatrième épisode de la saison 19. Bien que Cole soit un acteur vétéran avec des dizaines et des dizaines de rôles mémorables sur son CV, c’est la première fois qu’il doit chausser des chaussures aussi grosses que celles d’Harmon. Dans une nouvelle interview avant l’épisode de lundi, Cole a déclaré qu’il n’essayait pas d’être Gibbs, mais qu’il créait un tout nouveau personnage pour donner à NCIS une nouvelle ambiance.

« Parker n’est pas trop bavard, mais il est plus verbal », a déclaré Cole à TVInsider en comparant son nouveau personnage à Gibbs. « Il n’est pas aussi old school; il essaie de mettre la main sur de nouveaux gadgets technologiques et d’impressionner tout le monde. Il essaie de s’intégrer au reste de l’équipe. Bien qu’il puisse être réticent à l’exprimer, il admire que Gibbs enfreint les règles. Parker les plie. Nous verrons s’il arrive au point de casser.

Au début, Torres (Wilmer Valderrama) est le membre de l’équipe le plus inquiet à l’idée d’avoir Parker comme nouveau patron. Il a même été vu en train d’essayer de comprendre pourquoi McGee (Sean Murray) n’a pas essayé le poste. McGee est « intelligent et ouvert, est réticent au début mais suit » le nouveau statu quo, a déclaré Cole. Jimmy (Brian Dietzen) et Kasie (Diona Reasonover) sont « dans un monde différent parce qu’ils sont scientifiques », a-t-il déclaré à propos de leur réponse à Parker.

Au fil des ans, les fans en ont appris de plus en plus sur le passé de Gibbs. Ils peuvent s’attendre à ce que le passé de Parker le rattrape également. « Il y a une situation qui ne s’est pas déroulée comme prévu, et quelque chose de tragique s’est produit. C’est volontairement une sorte d’énigme », a déclaré Cole à TVInsider. Il a également noté que les scénaristes du NCIS étaient disposés à faire ressortir le sarcasme et l’humour de Cole, qu’il a si brillamment utilisés dans le passé dans des émissions comme VEEP.

Harmon était le visage de NCIS depuis le début, et son personnage a été présenté pour la première fois vers la fin de JAG. Au cours de l’été, il a été annoncé que Harmon partirait au cours de la saison 19, mais il était toujours surprenant de ne le voir que pour les quatre derniers épisodes. Gibbs a été radié de la série, car il a décidé de rester en Alaska au lieu de retourner au bureau. Cole’s Parker a été présenté dans le deuxième épisode de la saison 19, « Nearly Departed ». De nouveaux épisodes de NCIS sont diffusés le lundi à 21 h HE sur CBS, suivis d’épisodes du nouveau spin-off NCIS : Hawai’i.