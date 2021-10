Gary explique : il est maintenant temps de parler du temps 🕐

in

https://www.androidauthority.com/newsletters/gary-explains-newsletter-sept-2021/

il y a 36 minutes

Vous pourriez penser que la seule actualité technologique pour le moment est liée à l’iPhone 13. Bien qu’il s’agisse d’un appareil important, il y a tellement plus !

J’ai mis une horloge atomique dans mon PC

Avant de regarder ma vidéo sur la carte de temps, il est bon de s’assurer que vous comprenez les millisecondes, les microsecondes et les nanosecondes.

Et avant d’en venir à la carte de pointage, il est important de comprendre comment les ordinateurs savent quelle heure il est ? Voici un aperçu rapide de la façon dont les ordinateurs synchronisent leurs horloges, y compris un aperçu de NTP et PTP.

La Time Card est une carte PCI Express open source qui apporte une précision de niveau d’horloge atomique à votre PC. À l’aide d’une horloge atomique miniature Rubidium, la carte de temps transforme votre PC en un serveur de temps principal Stratum 0.

Deux façons d’alimenter un Raspberry Pi à l’aide de PoE (Power ⚡ over Ethernet)

Suite à ma vidéo Power over Ethernet (PoE), j’ai promis une vidéo sur la façon d’alimenter un Raspberry Pi via PoE. Et bien voilà !

Petit PC qui ex̩cute Windows 11 РPantera Pico PC Review 2,7 GHz, 8 Go de RAM

Le Pantera Pico est un PC de productivité en déplacement idéal pour les bureaux à domicile ou pour l’apprentissage en ligne. De plus, il est à l’épreuve du temps puisqu’il peut exécuter Windows 11.

J’ai trouvé ces choses intéressantes, alors pourriez-vous!

Gary explique : Linux a 30 ans, la puce D1 de Tesla, Power⚡️ via Ethernet et plus encore !

Gary explique