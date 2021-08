Gary explique : Linux a 30 ans, la puce D1 de Tesla, Power⚡️ via Ethernet et plus encore !

https://www.androidauthority.com/newsletters/gary-explains-newsletter-aug-26-2021/

J’utilise Linux depuis avant la version 1.0 du noyau et cela a été une joie de le voir passer de ses balbutiements à un système d’exploitation de premier plan. Joyeux anniversaire, Tux. Outre Linux, je couvre également la nouvelle puce Tesla D1 de son projet Dojo et je me penche sur Power over Ethernet (PoE).

Linux fête ses 30 ans – 9 choses que vous ignorez peut-être sur Linux

Le 25 août 1991, Linus Torvalds a envoyé son premier message au sujet d’un système d’exploitation libre qu’il développait. Pour lui, c’était « juste un passe-temps » et « ce ne sera pas grand et professionnel », mais il s’est avéré que c’était bien plus que cela. Maintenant, après 30 ans, Linux est partout. Voici neuf choses que vous ne savez peut-être pas sur Linux.

Puce Tesla D1 – De quoi s’agit-il ?

Tesla a révélé plus de détails sur le projet Dojo et sa puce D1. Avec 50 milliards de transistors et construit sur un nœud de processus de 7 nm, le D1 est conçu pour l’étape de formation de l’apprentissage automatique.

Le D1 n’était pas le seul nouveau processeur annoncé ce mois-ci. Google a publié des informations teaser sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, y compris le nom du processeur qu’ils utiliseront. On dit depuis longtemps que Google travaille sur son propre SoC, nom de code Whitechapel. Ces rumeurs sont vraies. Voici ce que nous savons à ce jour.

Alimentation par Ethernet (PoE et PoE+) – en 5 minutes

PoE et PoE+ permettent aux câbles Ethernet CAT5e (ou supérieurs) normaux de transporter l’alimentation vers un appareil afin qu’il n’ait pas besoin d’être connecté séparément au secteur. Tout savoir sur l’alimentation par Ethernet ne prend que 5 minutes !

