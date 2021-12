Gary explique : Qualcomm, MediaTek, Raspberry Pi et Qualcomm Again

Alors que 2021 approche de sa fin et que nous voyons 2022 apparaître à l’horizon, vous pourriez penser qu’il n’y a pas de nouvelles nouvelles technologiques à partager. Mais vous auriez tort! Il y a beaucoup à dire sur Qualcomm, MediaTek, le Raspberry Pi et encore Qualcomm !

Système sur puce

Au cœur de chaque smartphone, tablette et de nombreux ordinateurs portables se trouve un système sur puce (SoC). Plus qu’un simple processeur, un SoC contient également d’autres éléments clés pour créer un système complet, notamment un GPU, un modem 4G/5G, un processeur d’image, un encodeur/décodeur vidéo, un accélérateur d’apprentissage automatique, etc.

Nous avons eu deux grandes annonces SoC au cours des dernières semaines, de Qualcomm et de Media :

Qualcomm a également dévoilé un nouvel ensemble de SoC basés sur Arm destinés aux ordinateurs portables et aux ordinateurs détachables :

Il y a eu une certaine controverse au sujet du Snapdragon 8cx Gen 3, car Qualcomm n’était pas très enthousiaste au sujet des composants internes des puces, en particulier de la configuration de son processeur. Charlie Demerjian l’a dit comme ceci : Nous avons donc posé des questions sur les cœurs du 8cx Gen 3 par e-mail et la réponse a été claire : « Nous ne divulguons pas pour les plates-formes de calcul ou de jeu.

Nous savons certaines choses. 1) Le 8cx gen 3 utilise 4 cœurs Prime 3,0 GHz + 4 cœurs Efficacité 2,4 GHz. En outre, il dispose d’un cache total de 14 Mo (8 Mo L3 + 6 Mo de cache système). 2,4 GHz est assez élevé pour un cœur Cortex-A55, il semble donc que le 8cx gen 3 n’utilise pas ces cœurs. 2) Ensuite, Ryne Hager a obtenu le scoop d’un ingénieur bavard, le 8cx gen 3 utilise 4 cœurs Cortex-X1 et 4 cœurs Cortex-A78.

L’annonce de Qualcomm est intervenue quelques jours seulement après l’annonce de MediaTek :

Tarte aux framboises

Le Raspberry Pi Zero 2 W offre 5 fois plus de performances dans le même facteur de forme que le Pi Zero d’origine. Il comprend 512 Mo de RAM, Wi-Fi 4, Bluetooth et l’accès aux broches Pi GPIO traditionnelles.

Le Raspberry Pi Zero 2 W a le même processeur que le Raspberry Pi 3, mais il est cadencé à 1,0 GHz au lieu de 1,2 GHz. Le Pi Zero 2 W peut-il être overlocké pour égaler ou même battre le Pi 3 ? Oui! Voici comment.

Qualcomm à nouveau

Qualcomm et Microsoft ont lancé un nouveau Snapdragon PC destiné aux développeurs qui souhaitent tester, profiler et déboguer leurs applications sur Windows 10 et Windows 11 pour Snapdragon.

