Gary Geaves, vice-président de l’acoustique chez Apple, parle des AirPods dans une interview

Gary Geaves est le vice-président de l’acoustique chez Apple et son équipe était en grande partie responsable de la conception des AirPods. Il en parle dans une interview (via What Hifi).

Entretien avec Gary Geaves AirPods

Voici quelques extraits de l’interview.

AirPods 3e génération :

Nous avons commencé par examiner de très près les points forts des AirPod originaux, et nous savons que beaucoup de gens aiment vraiment l’ajustement ouvert sans effort qui ne colle pas dans votre conduit auditif et repose confortablement sur votre oreille. Cela ne crée pas de sceau, ce que les gens aiment, mais cela crée des défis pour l’équipe audio.

Audio spatial :

Et ce sont des mesures assez complexes et difficiles à faire – nous mesurons le son, la réponse ou votre oreille à un haut-parleur dans plusieurs directions différentes – et nous l’avons vraiment fait pour pouvoir proposer le meilleur HRTF qui fonctionne pour tout le monde , ce qui est encore une fois très facile à dire et pas facile à faire.

Bluetooth:

… nous devons nous concentrer très fort pour tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth, et il existe un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certaines des limites de Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante et… je m’arrête là. Nous aimerions plus de bande passante.