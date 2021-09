Gary Gensler de la SEC a-t-il menacé Crypto et DeFi dans une interview WaPo ?

Allez, Gary Gensler n’a pas menacé l’industrie. Bien sûr que non, mais… peut-être qu’il l’a fait ? Si un chef de la mafia répétait exactement les mêmes mots, il n’y aurait aucun doute. Et nous le citons littéralement. C’est exactement ce que le président de la Securities and Exchange Commission a déclaré au Washington Post. Ils avaient Gary Gensler en tant qu’invité dans leur série “The Path Forward”. L’hôte était David Ignace. Ils ont parlé de « ces cinq ou six mille projets » qui « recueillent des fonds auprès du public ».

Hier, nous nous sommes concentrés sur les commentaires de Gary Gensler sur les pièces stables et Evergrande. Aujourd’hui, l’enjeu est la lutte contre les mots… ou pas ? Lisez ce qu’il avait à dire et décidez par vous-même.

Gary Gensler attire les crypto-monnaies avec du miel et du vinaigre

Le sujet du jour, bien sûr, est de savoir s’il s’agit de titres de crypto-monnaie ? Et le chef de la Securities Exchange Commission fait appel aux bourses et aux plateformes connexes plutôt qu’à cibler les projets eux-mêmes. Stratégie intéressante. Gary Gensler explique :

« Si ces jetons, et il y a cinq ou six mille projets différents, si ces jetons ont les attributs d’un contrat d’investissement ou d’un billet, ou ils ont des attributs d’actions ou d’obligations. Et, en substance, l’un des principaux problèmes est qu’il existe des plateformes : des plateformes de trading où vous pouvez acheter et vendre ces jetons ; plateformes de prêt, où vous pouvez obtenir un retour sur ces jetons qui ont non seulement des dizaines de jetons, mais parfois des centaines ou des milliers de jetons. Et il est fort probable qu’ils aient sur ces plateformes des titres, des contrats d’investissement ou des billets ou autres qui répondent à la définition de sécurité. Ces plateformes devraient entrer, elles devraient trouver comment s’inscrire, être une mission d’investissement et de protection des investisseurs. »

Eh bien, bonne chance avec ça. Que se passera-t-il si les gens n’obéissent pas au mandat de votre organisation, monsieur Gensler?

« J’ai vraiment peur que nous continuions à porter ces cas d’exécution, mais il y aura un problème. Il y aura un problème sur les plateformes de prêt ou les plateformes de trading. Et franchement, quand ça arrivera, je pense que beaucoup de gens vont se blesser.”

Nous ne disons pas que Gary Gensler le menace. Évidemment, vous parlez des risques de marchés non réglementés. Cependant, « il va y avoir un problème » et « beaucoup de gens vont se blesser. C’est ce que l’homme a dit.

La définition d’un contrat d’investissement

Ici, Gensler s’adresse directement à l’hôte David Ignatius :

« Si vous, David, demandez à certains des auditeurs de ce programme de leur donner votre argent, quelque chose de valeur. Et ils vous ont fait confiance, David, avec cinq ou dix autres entrepreneurs et informaticiens pour construire une plate-forme, construire une plate-forme, ce jeton et ainsi de suite, et ils vous le donnaient avec anticipation de profit. Notre Cour suprême a dit il y a longtemps qu’il s’agit d’un contrat d’investissement. »

Et il est difficile d’argumenter avec cela. Cependant, cela semble menaçant lorsque vous le mélangez avec ceci:

« L’argent public a donc une certaine place dans le monde entier. L’argent privé ne dure généralement pas aussi longtemps. Je ne pense donc pas qu’il y ait une viabilité à long terme pour cinq ou six mille formes d’argent privées. L’histoire nous dit le contraire. Donc, en attendant, je pense qu’il vaut la peine d’avoir un régime de protection des investisseurs autour de cela. »

Les journaux ont utilisé cette phrase, “Je ne pense pas qu’il y ait une viabilité à long terme pour cinq ou six mille formes d’argent privées”, dans leurs titres. Les marchés ont chuté. Certaines personnes ont fait valoir que, dans le contexte, l’expression n’était pas si menaçante. Peut-être, mais, si vous le mélangez avec quelque chose comme ça :

“Et je pense qu’avec 2 000 milliards de dollars, 5 ou 6 000 projets, il vaudrait mieux être dans la protection des investisseurs et des consommateurs, dans la conformité fiscale et la lutte contre le blanchiment d’argent et la stabilité financière.”

Une image claire se dégage des intentions et de la politique de la SEC.

Que pense Gary Gensler du Bitcoin ?

Selon la Securities and Exchange Commission, Bitcoin est une marchandise. Ses caractéristiques uniques le rendent ainsi. De plus, il y a la révérence de Gary Gensler pour Satoshi Nakamoto et le fait qu’il a enseigné une classe de crypto-monnaie au MIT. Pour autant, les Bitcoiners semblent se sentir exempts de la colère de la SEC. Le sont-ils pourtant ?

Lorsque l’hôte David Ignatius a posé des questions sur l’efficacité du Bitcoin en tant que réserve de valeur, Gary Gensler a répondu :

“Je veux dire, avoir un actif très volatil, c’est le bitcoin. C’est une réserve de valeur numérique, rare, je dirais même spéculative. Maintenir un capital approprié, s’il figure au bilan d’une banque, ce qui semble correspondre au mandat que nous avons eu dans le passé, qu’il existe des tampons appropriés contre les pertes potentielles. »

Cela ne ressemble pas à un fan de Satoshi Nakamoto. Ou comme si Bitcoin appréciait du tout. En clair, que pensez-vous du Bitcoin en tant qu’innovation, M. Gensler ?

« Je pense que cela a été un catalyseur de changement. L’innovation de Nakamoto-san, pas seulement le bitcoin en tant que premier type, mais toute cette technologie de grand livre distribué a été un catalyseur de changement que, partout dans le monde, les banques centrales et le secteur privé étudient comment nous pouvons améliorer nos systèmes de paiement. . et améliorer nos systèmes de paiement pour les faire 24h/24, 7j/7, en temps réel, à moindre coût. »

Il a tout fait sauf dire “Blockchain, pas Bitcoin”. Cette devise aurait pu être supprimée, mais apparemment, l’idée demeure. C’est en fait ce que le prétendu régulateur pro-crypto Gary Gensler pense que Bitcoin a apporté au monde. Un catalyseur pour que les banques centrales et le secteur privé intensifient leur jeu. Wow.

Et quelle est votre position sur les prêts décentralisés ?

Vous ne croirez pas ce que cet homme pense des prêts DeFi. Selon Gary Gensler :

«Cela engendre de nouvelles innovations passionnantes dans le fonctionnement des échanges et même potentiellement certaines formes de prêt décentralisé. Nous avons des prêts entre pairs depuis 15 à 20 ans, nous les avons expérimentés. Il s’agit d’un nouveau type d’expérience. Je pense donc que ce sont des innovations vraiment cool qui remettent en question les modèles commerciaux établis. »

Oh. En fait, c’est une description juste du phénomène. Oublie ça alors. Continuer.

