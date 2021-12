Gary Gensler dévoilera sa position sur Bitcoin

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, révèle sa position sur Bitcoin en disant qu’il ne soutient pas son approche financière hors réseau.

« En 2008, Satoshi Nakamoto a écrit cet article en partie comme une réaction, une sorte d’approche hors réseau. Il n’est pas surprenant qu’il y ait une compétition que vous et moi n’appuyons pas, mais qui essaie de saper ce consensus mondial.

Plus précisément, Gary Gensler a déclaré lors du Digital Asset Compliance and Market Integrity Summit (DACOM), tenu à New York, que le système bancaire actuel est l’aboutissement de 40 ans d’ajustement.

«Il y a environ 40 ans, nous avons couvert notre système de monnaie numérique contre le blanchiment d’argent et divers sanctions et régimes à travers le monde. De plus, nous y avons mis un système de monnaie numérique appelé notre système bancaire.

De même, il a souligné que les crypto-monnaies existent depuis longtemps : « Le dollar américain, l’euro et le yen, et la plupart des entreprises publiques, sont numériques. Vous achetez et vendez des actions numériques, vous achetez et vendez des bons du Trésor numériques. Il n’y a plus de dette de trésorerie physique. Je préfère classer ces actifs comme numériques.

Il ne prend pas non plus en charge cette approche « hors réseau ». Puisqu’il détériore le consensus bancaire.

Selon Gary Gensler, Bitcoin essaie activement de concurrencer le système bancaire.

Bitcoin concurrence le système financier traditionnel

Cependant, il a exprimé que Bitcoin (BTC) est une alternative au système financier traditionnel. Et, pour que les crypto-monnaies continuent de prospérer, les autorités doivent être soigneusement réglementées.

« Sans réglementation, le secteur de la cryptographie reste apparenté à un Far West. »

Soit dit en passant, Gensler considère les similitudes avec le passé dans ce pays, dans lequel de nombreuses institutions non réglementées ont émis leurs propres formes de monnaie. Et puis ils céderont la place au dollar et à la création de la Réserve fédérale.

Très important, Gary Gensler continue de s’assurer que le risque est causé par une réglementation insuffisante « Instabilité financière ».

Il a exhorté les « gardiens » des nombreux projets de crypto-monnaie existants à trouver un moyen de s’enregistrer et d’entrer dans le domaine de la protection des investisseurs. Ces projets n’évolueront pas bien en dehors des principes des politiques publiques.

Gary Gensler encourage la centralisation. « Travaille avec nous »

Gary Gensler et l’ancien président de la SEC Jay Clayton soutiennent qu’ils ne voient un avenir pour les crypto-monnaies que dans un cadre réglementaire. Un environnement de confiance.

En fait, lors du sommet DACOM 2021, Gary Gensler a exhorté les plateformes de cryptographie à travailler avec la SEC.

« Ces plateformes doivent être enregistrées pour être dans le cadre de la protection des investisseurs. D’ailleurs, en cas de non-respect des règles fixées par la SEC, les plateformes doivent être prêtes à affronter la fureur des organismes de réglementation.

En conclusion, Gary Gensler a déclaré que les marchés de la cryptographie non réglementés et les institutions qui opèrent en dehors de la sphère réglementée ne vont pas bien se porter.

« Le respect des règles de la SEC permettra de suivre la voie du succès dans ce secteur d’activité. »

Je me retire avec cette phrase d’Albert Camus : « Innocent est celui qui n’a pas besoin de s’expliquer.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport