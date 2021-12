Juridique & Réglementaire

Gary Gensler dit que la SEC « va utiliser l’outil d’application » si les entreprises de cryptographie ne s’enregistrent pas

Parce que les jetons DeFi offrent une sorte de retour, le chien de garde doit les surveiller, a déclaré le président, car « le public n’est pas aussi protégé qu’il pourrait l’être ».

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a de nouveau appelé à davantage de surveillance des plateformes de trading de crypto-monnaie.

Cette semaine, Gensler a réitéré la nécessité pour les échanges cryptographiques de s’inscrire auprès du chien de garde tout en déclarant qu’ils sont ouverts à travailler avec des plates-formes sur des questions telles que la garde des actifs numériques. Et s’ils ne « travaillent pas pour s’inscrire dans la loi », la SEC « va utiliser l’outil d’application », a-t-il ajouté.

« Travaillez avec nous », a déclaré Gensler à l’ancien président de la SEC, Jay Clayton, mercredi lors du sommet sur la conformité des actifs numériques et l’intégrité du marché, parrainé par des sociétés de cryptographie.

« Ces plates-formes doivent entrer, s’enregistrer, relever du mandat de protection des investisseurs. »

Gensler et Clayton ont tous deux déclaré qu’ils voyaient un avenir productif pour la cryptographie, mais uniquement dans un « environnement de confiance » et à mesure que l’espace cryptographique se centralise et se consolide.

Selon Gensler, tout comme aux premiers jours d’Internet, qui a vu la concurrence dans les années 1990 conduire à une forte concentration – ce qui était « juste le fait de l’économie des réseaux », – les deux côtés du marché seront réunis sur commerce en ligne d’actifs cryptographiques.

Au cours de la conversation au coin du feu à la conférence DACOM de Solidus Labs et de CryptoCompare, Gensler a établi des parallèles entre l’ère bancaire sauvage où de nombreuses institutions non réglementées ont émis leurs propres formes de monnaie, conduisant à la centralisation du dollar et de la banque centrale. Maintenant, alors que les projets de cryptographie collectent des fonds tout en cherchant à « juguer » les autorités, « c’est similaire au Far West », a-t-il déclaré.

La crypto restant en dehors des périmètres réglementaires, Gensler a déclaré qu’il s’inquiétait du déversement qui pourrait prendre la forme de pièces stables, de prêts ou d’un manque d’informations suffisantes aux investisseurs.

« Pour le moment, le public n’est pas aussi protégé qu’il pourrait l’être, comme il devrait l’être », a-t-il déclaré. « Les technologies n’existent pas longtemps en dehors des normes de politique publique. Les gens se blessent. C’est bien mieux dans le cadre des politiques publiques.

En ce qui concerne la finance décentralisée (DeFi), Gensler a déclaré que de nombreux jetons DeFi offrent une sorte de retour ; en tant que tel, le chien de garde doit les surveiller. Pour cela, il examine comment la commission a traité la numérisation de leurs activités qui relevaient de leur compétence et « une activité similaire devrait avoir une réglementation similaire ».

Au milieu de cela, la membre du Congrès Maxine Waters (D-CA) a annoncé que les hauts dirigeants de huit grandes entreprises de cryptographie témoigneront devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis le 8 décembre lors de l’audience intitulée « Les actifs numériques et l’avenir de la finance : comprendre le Défis et avantages de l’innovation financière aux États-Unis.

Ces cadres comprennent Jeremy Allaire, PDG de Circle ; Sam Bankman-Fried, PDG de FTX ; Brian Brooks, PDG de Bitfury ; Chad Cascarilla, PDG de Paxos ; Denelle Dixon, PDG de la Stellar Development Foundation ; et Alesia Haas, directrice financière de Coinbase.

