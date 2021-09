Gary Gensler rencontre le Parlement européen sur la réglementation de la cryptographie ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

Le président Gary Gensler SEC rencontre les législateurs européens sur la réglementation de la cryptographie. Gensler dit que les sociétés d’échange de crypo ont besoin d’une réglementation pour rester pertinentes. Les législateurs et les régulateurs s’inquiètent des investisseurs de détail en cryptographie.

Gary Gensler, président de l’American Security and Exchange Commission (SEC), a comparu devant les législateurs européens au sujet de la nécessité d’un effort de collaboration pour assurer une réglementation appropriée de la cryptographie.

Il a comparu virtuellement devant le Parlement européen mercredi pour « échanger des points de vue ». Le président de la SEC a expliqué que les technologies financières continuent de briser les frontières, intégrant ainsi les marchés européens et américains.

Tout en parlant, il a déclaré que le marché de la cryptographie est en effet mondial. Il a déclaré qu’il n’avait pas de frontières et qu’il fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soulignant la nécessité d’une collaboration pour réguler le marché.

Le président de la SEC a également parlé des technologies qui pourraient être appliquées aux échanges cryptographiques pour aider les régulateurs à protéger correctement les investisseurs. Il a été invité à en parler par Billy Kelleher, un membre du parlement irlandais. Gary Gensler a noté qu’il existe des technologies pour aider à arrêter les plateformes de lutte contre le blanchiment d’argent et assurer la protection des investisseurs.

Gary Gensler dit que les entreprises de cryptographie ont besoin d’une réglementation pour survivre

Tout en s’exprimant dans un autre forum (entretien avec Financial Times) également mercredi, Gary Gensler a expliqué que les plateformes de crypto-monnaie sont devenues si grandes qu’elles doivent adopter la réglementation ou risquer de perdre la confiance du public.

Il déclare que la crypto ne peut rester pertinente que dans cinq ou dix ans si elle s’inscrit dans un cadre de politique publique, en particulier avec sa flambée continue des prix.

Gary Gensler a déclaré qu’il se concentrait sur les plateformes de trading crypto, où se déroulent 95% des activités dans l’espace crypto.

Régulateurs et crypto-monnaies

Les législateurs et les régulateurs continuent d’exprimer leur inquiétude et leur crainte concernant les crypto-monnaies, en particulier sa valeur mature et croissante très volatile, qui a dépassé les 2 000 milliards de dollars. Ils expriment ces inquiétudes pour les épargnants trop nombreux sur le marché et les institutions qui rejoignent déjà la frénésie.

Cependant, les législateurs et les régulateurs n’ont pas encore affiné qui régulerait exactement le marché. Principalement, les régulateurs considèrent la crypto comme une marchandise par rapport à la sécurité.

Cependant, Gensler a déclaré que de nombreux jetons cryptographiques sont des valeurs mobilières et a demandé au Congrès de donner à la SEC plus de pouvoirs pour gouverner le marché.

