Gary Gensler sonne l’alarme sur l’activité croissante de DeFi, déclare la SEC cherchant à réguler le secteur de la cryptographie Crypto new media

Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a réitéré hier sa position sur le secteur en plein essor de la finance décentralisée (DeFi), appelant à une meilleure vue d’ensemble de l’espace alors que des réglementations de signalisation étaient nécessairement nécessaires.

“Bien que je sois neutre sur la technologie, même intrigué – j’ai passé trois ans à l’enseigner, à m’y pencher – je ne suis pas neutre sur la protection des investisseurs”, a déclaré Gensler, qui doit prononcer un discours sur la crypto aujourd’hui à l’Aspen. Forum de la sécurité.

Il a ajouté: “Si quelqu’un veut spéculer, c’est son choix, mais nous avons un rôle en tant que nation pour protéger ces investisseurs contre la fraude.”

La réglementation crypto arrive

Gensler, qui a été élu président de la SEC plus tôt cette année et qui est considéré comme un responsable « compatible avec la cryptographie » dans les cercles médiatiques, a déclaré qu’il avait récemment poussé les responsables à examiner toute une série de législations liées à la cryptographie.

“J’ai demandé au personnel d’utiliser toutes nos autorités partout où nous le pouvons”, a-t-il déclaré, confirmant que la SEC travaille sur sept politiques de cryptographie: offres initiales de pièces, plates-formes de négociation, plates-formes de prêt, finance décentralisée, pièces de valeur stable, garde, et les ETF et autres fonds monétaires.

Le responsable de la SEC a ajouté que la réglementation des échanges cryptographiques est un moyen facile pour le gouvernement de maîtriser rapidement le trading cryptographique. Cela semble fonctionner : alors que les États-Unis abritent certains des échanges cryptographiques les plus réglementés de la planète, des centrales à terme comme Binance, Bybit et OKEx ont été confrontées à la musique réglementaire dans différents pays au milieu d’une répression plus large des investissements cryptographiques.

Le président de la SEC, Gary Gensler, souhaite mettre en place des «limites de vitesse et des feux de circulation» réglementaires pour protéger les utilisateurs de crypto et aider l’industrie à se développer, rapportent @benbain et Robert Schmidt La SEC a 7 initiatives crypto en cours, y compris DeFi, les ETF et les prêts, dit-il. https://t.co/RTqxYFxXN7 – Lydia Beyoud (@ElleBeyoud) 3 août 2021

DeFi lance un «défi» aux nouveaux investisseurs

Gensler s’est concentré sur le secteur en pleine croissance DeFi pour un large segment dans l’interview. De tels protocoles abandonnent les systèmes contrôlés par des intermédiaires pour les services financiers exécutés et régis par des contrats intelligents, avec des cas d’utilisation et des outils allant des prêts entre pairs, aux prêts auto-payants, en passant par les services bancaires personnels.

Mais c’est là que, selon Gensler, pose le problème : “Si les entreprises annoncent un taux d’intérêt spécifique sur un actif cryptographique, cela pourrait placer les prêts sous la surveillance de la SEC”, a déclaré le président de la SEC. Les plates-formes qui mettent en commun des actifs numériques pourraient être considérées comme des fonds communs de placement, permettant potentiellement à la SEC de les réglementer, a-t-il ajouté.

Pensez que Gensler offre ici un avertissement juste aux joueurs DeFi, affirmant que ceux qui publient leur APY seront considérés comme des prêteurs selon la SEC et sous leur responsabilité – Ma/ya Zehavi (@mayazi) 3 août 2021

Certains risques pour les nouveaux investisseurs, a-t-il souligné, incluent la volatilité notoire des crypto-monnaies et la présence de nouveaux produits sur le marché. Celles-ci présentent un défi pour les autorités de contrôle de la sécurité et les superviseurs financiers, a-t-il ajouté.

« Les plateformes de prêt cryptographiques et les plateformes de financement décentralisées (« DeFi ») soulèvent un certain nombre de défis pour les investisseurs et le personnel de la SEC essayant de les protéger », a-t-il noté. Pendant ce temps, bien qu’aucune loi de ce type n’ait été publiée, le marché de la cryptographie semble avoir déjà réagi.

