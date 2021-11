Gary Holt d’Exodus dit que la culture des appâts à clics est plus une « gêne » qu’un problème

Dans une nouvelle interview avec le Finlandais Chaoszine, EXODE guitariste Gary Holt a parlé de la nouvelle chanson du groupe « Appât à clics » qui dénonce le fait que le cycle d’actualités de divertissement de 24 heures a forcé les journalistes clickbait à proposer des titres sensationnels pour des histoires souvent trompeuses.

« Tout ce que vous lisez, à peu près, de nos jours, est un appât à clics » Gary dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Il est très rare qu’un titre soit réellement ce qui est dit. Ou du moins, il est sauvagement sorti de son contexte. Surtout en politique – tout est conçu pour vous faire cliquer, car c’est ainsi qu’ils génèrent leurs revenus et leur argent. Ils se moquent que vous le lisiez ; ils veulent juste que vous cliquiez sur le lien. Et parfois, ils doivent vous attirer, c’est comme tendre un piège.

Lorsqu’on lui a demandé si la culture clickbait a changé sa façon d’aborder les interviews et s’il accorde plus d’attention à ce qu’il dit à la presse de nos jours, Gary a déclaré : « J’essaie ; ce qui est amusant, c’est que j’essaie. Mais une chose qui se perd dans une interview imprimée est le facteur humain. Vous et moi pouvons parler maintenant et je peux dire quelque chose et puis il y a un grand rire à la fin de Mais vous le lisez sans rire, sans sourire, sans réaction humaine, et il est juste très statique et très direct. Il sort totalement différent. Si tout le monde regardait chaque interview sous forme de vidéo, vous auriez un impression complètement différente parfois de ce qui a été dit. »

Holt a poursuivi en disant qu’il ne considère pas nécessairement la culture du clickbait comme un problème. « C’est juste une gêne », a-t-il expliqué. « Partout où vous regardez, il y a un titre qui a volé un petit fragment de vérité à tout ce qui a été dit, puis il est complètement magnifié et jeté hors de tout contexte pour attirer le spectateur, cliquer dessus et générer des revenus. La politique, tout est foutu appât à clics. Et je ne suis pas un gars de fausses nouvelles. Je suis un libéral centriste. Et vous regardez les putains de gros titres. Surtout maintenant, n’importe quand [U.S. president Joe] Biden trébuche sur un mot, ils le font passer pour sénile. Et j’ai passé quatre ans à regarder un homme trébucher sur chaque putain de mot qu’il disait », Gary ajouté, faisant apparemment référence à l’ancien président américain Donald Trump qui a été fréquemment fustigé par les médias grand public pour avoir prononcé des discours incohérents mêlés de théories du complot sans fondement.

« Appât à clics » Apparaît sur EXODEle nouvel album de, « Persona non grata », qui a été publié le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe pendant neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui a auparavant dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

« Persona non grata » a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.



