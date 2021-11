Gary Holt d’Exodus dit qu’il sera toujours « un trou ** » sur scène, même après avoir renoncé à l’alcool

EXODE et TUEUR guitariste Gary Holt s’est de nouveau ouvert sur sa décision d’arrêter de boire de l’alcool. Le musicien de 57 ans, qui réside dans le nord de la Californie, a discuté de sa nouvelle sobriété dans une nouvelle interview avec « Le spectacle de Jasta », hébergé par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta. Holt dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai découvert qu’il y a de la bière sans alcool vraiment incroyable maintenant – comme, vraiment, vraiment bonne. Et je vais à BevMo et essayez-en différents tout le temps. Parce que c’est la seule chose qui me manquerait… ça ne me manque plus de me saouler ; Je pense que le goût me manquerait, parce que j’étais un snob de la bière. J’étais le gars qui sortait et achetait une bouteille d’alcool triple IPA 13% comme ça, puis j’en buvais six et je me faisais foutre la gueule. Donc, maintenant, c’est un peu comme un effet placebo, je pense.

« Lorsque nous avons organisé une collecte de fonds pour À M [Hunting, EXODUS drummer, who is recovering from cancer surgery] à Sacramento, c’était la première fois que je venais dans un club sans boire », Holt révélé. « Même si d’habitude quand je sors, je ne bois pas beaucoup, mais tu sais, [I’d have] quelques bières – parfois quelques avant que je me présente, parce que je sais que je vais être descendu, surtout à un avantage ou À M. Et j’ai fait. Et j’y suis arrivé, et j’ai été un peu dépassé. Et puis je suis allé dans le vestiaire et j’ai pris un Heineken sans alcool. Et cela m’a adouci, m’a égalisé. Ensuite, je suis sorti, j’ai signé et j’ai pris des photos avec tous ceux qui en voulaient une. C’était plutôt cool. Et puis, quand ça a été fait, j’ai juste regardé l’émission. C’était génial. »

Gary a également discuté à quel point il sera différent pour lui de jouer sans être sous l’influence. « Je sortais sur scène et je ne me faisais pas marteler sur scène, mais j’avais l’habitude de le faire – une heure avant le spectacle, j’ouvrais une bière, puis pendant le spectacle j’en buvais deux, trois ou quatre », il a expliqué à Jamey. « Une partie d’entre vous m’a demandé si je serais toujours capable d’aller là-bas et d’être un animal sans être un peu sous l’influence. Mais, oui, je peux toujours le faire – je vais toujours être un connard sur scène. Animal connard et me ridiculiser. Je ne voulais pas devenir cette ombre recluse de mon ancien moi. Tu t’inquiètes pour ces choses quand tu arrêtes de boire. »

Holtl’annonce de son arrêt de l’alcool est intervenue sept mois après que sa femme Lisa a révélé qu’elle avait arrêté de boire en 2012 après avoir consommé de l’alcool depuis l’âge de 13 ans. Elle a également remercié son mari et l’a crédité de lui avoir donné « l’envie d’être une meilleure personne. Je ne l’aurais certainement pas ou quoi que ce soit de génial dans ma vie aujourd’hui si je n’avais pas fait ce choix. [to quit drinking] il y a 8 ans », a-t-elle écrit.

Dans Wiederhornle livre « Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends) », Holt rappelé les longueurs lui et son onetime EXODE compagnon de groupe Kirk Hammett (maintenant en METALLIQUE) irait il y a près de 40 ans pour obtenir de l’alcool gratuitement.

« Près de chez nous, nous avions un magasin d’alcools local appelé Wagon Wheel qui a brûlé », Holt rappelé. « Nous n’avons rien à voir avec ça, mais nous avons pataugé dans les décombres brûlés de ce bâtiment condamné, risquant la vie et l’intégrité physique pour atteindre l’alcool. Les bouteilles avec des bouchons en plastique ont toutes fondu. Église avait cette vieille Buick Skylark. Nous l’avons appelé le Skymobile. Et nous avons rempli sa malle de gallons de bouteilles de whisky avec ces bouchons noirs fondus dessus. Nous étions des charognards. Cela fait partie de ce qui a fait EXODE grand, cette faim et cette ambition.

EXODEle nouvel album de, « Persona non grata », sortira le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Ce sera la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

« Persona non grata » a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.

En juillet, Chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).