EXODE guitariste Gary Holt parlé à l’Allemagne « Pommesgabel » podcast sur l’inspiration lyrique pour « Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore) », le premier single de l’album récemment sorti du groupe, « Persona non grata ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand je regardais toutes les émeutes et tout ça, et que les flics anti-émeutes battaient juste des gens avec des bâtons – beaucoup de manifestants pacifiques étaient battus. Et ça m’a juste fait réfléchir. C’est un slogan ; je l’ai déjà vu – le les coups continueront jusqu’à ce que le moral s’améliore. Et cela m’a juste fait penser à ce slogan quand je le regardais en arrière-plan. Qu’espèrent-ils accomplir ? Si vous battez suffisamment de gens, ils se soumettront et deviendront dociles et soumis. Ce n’est pas la façon dont l’humanité fonctionne – nous nous battons. Et cela semblait tellement contre-productif pour moi. Donc la chanson a été écrite un peu ironiquement basée sur ce que je pensais qu’ils espéraient, je suppose, accomplir. Mais cela n’a pas fonctionné. ne le fait jamais. Vous ne pouvez pas forcer les gens à se soumettre – plus maintenant. «

Les manifestations de Black Lives Matter qui ont balayé le pays l’année dernière après la mort de George Floyd, breonna taylor et plusieurs victimes de brutalités policières. Alors que les troubles dans certaines villes après certaines manifestations de Black Lives Matter comprenaient du vandalisme et des pillages, la grande majorité des manifestations étaient pacifiques et les principaux militants du BLM se sont à plusieurs reprises éloignés des agents provocateurs et instigateurs, Actualités ABC signalé.

« Les émeutes étaient toutes dues au mouvement Black Lives Matter parce qu’ils protestaient contre le fait d’être tués pour rien », Gary mentionné. « Et c’est une merde horrible qu’ils doivent traverser. Je fais partie de ces gars dont je suis un grand partisan des forces de l’ordre, mais je comprends aussi qu’être flic ne vous donne pas le droit de faire sortir un gars de une voiture et le tuer pour un contrôle routier. Si vous tuez un gars, c’est censé être fait pour protéger votre propre vie ou le bien-être de la population en général, pas parce que le gars ne voulait pas sortir de son voiture. Vous n’êtes pas censé mettre votre genou sur son cou et putain de le tuer. C’est donc l’angle sous lequel je l’ai pris – c’était basé sur les protestations. «

Holt a poursuivi en répondant à un appel de certains pour financer les services de police à la suite du meurtre de George Floyd, expliquant qu’il avait tendance à regrouper tous les policiers.

« Il y a beaucoup de bons flics dans ce monde et il y a beaucoup de flics aux États-Unis et ils ne sont pas tous mauvais. Gary mentionné. « Et tout d’un coup, les gens veulent financer les services de police. Qui allez-vous appeler quand quelqu’un vole votre voiture? Nous avons parfois besoin de policiers. Mais nos policiers doivent faire un meilleur travail – certains d’entre eux – sur la façon dont ils gèrent les situations avec l’usage de la force. »

Sortie le 19 novembre « Persona non grata » est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe pendant neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui a auparavant dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

« Persona non grata » a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

En juillet, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Il a rejoint ses camarades sur scène le 7 octobre au réplique festival à Sacramento, en Californie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).