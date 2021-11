Gary Holt d’Exodus fait exploser les anti-vaccins : « Certaines personnes sont plus disposées à prendre un agent vermifuge que le vaccin »

EXODE guitariste Gary Holt a fustigé les personnes qui hésitent à retrousser leurs manches et à recevoir le vaccin COVID-19, affirmant que leur refus de se faire vacciner met toute notre santé en danger. « Si tout le monde se faisait vacciner, [the pandemic] n’aurait pas à continuer », a déclaré le musicien de 57 ans à The Aquarian Weekly dans une nouvelle interview. « Les gens disent que même une fois vacciné, vous pouvez toujours l’obtenir. Eh bien, si vous pouviez obtenir un vaccin qui réduit [a deadly disease] à un mauvais rhume, vous n’avez pas à déborder les hôpitaux et vous n’auriez pas à avoir la quantité de problèmes que cela cause. Nous pourrions revenir à la normale. Malheureusement, certaines personnes sont plus disposées à prendre un vermifuge que le vaccin. C’est fou. J’aimerais que les gens se rendent compte que les chimistes, les scientifiques et les sociétés pharmaceutiques sont responsables à la fois des vaccins et du vermifuge. Il n’y a plus de logique dans le monde. »

Holt a également souligné le fait que EXODE doit être très prudent en exposant ses membres au virus après le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale en juillet dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

« À M est immunodéprimé », Gary mentionné. « Il a terminé sa chimio. Après son opération, ils ont attendu assez de temps pour que son système immunitaire se reconstitue et ils allaient reprendre la chimio, mais après les tests, ils lui ont dit qu’il n’en avait pas besoin. C’était la meilleure nouvelle. nous aurions pu recevoir, mais pour l’instant, nous le voulons à pleine puissance avant de le plonger dans une boîte de Pétri de personnes. »

Plus tôt ce mois-ci, EXODE chanteur Steve « Zetro » Souza s’est insurgé contre les mandats fédéraux et locaux de vaccins qui ont été mis en œuvre aux États-Unis au cours des dernières semaines, déclarant à l’Australie « Cicatrices et guitares » podcast (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Ils vous obligent à vous faire vacciner. Vivons-nous dans une société socialiste ? Qu’est-il arrivé à « mon corps, mon choix » ? Je ne le comprends pas. Et il ne s’agit pas du fait que le vaccin ne soit pas efficace ou quoi que ce soit d’autre ; c’est à propos du choix que tu me dis. On joue un concert avec TESTAMENT et ANGE DE LA MORT à Oakland, Californie [at the end of November]. Vous devez même montrer une preuve de vaccination pour entrer. Je pense que c’est socialiste là. C’est de la foutaise. Et les gens qui ont le SIDA ? Et si les gens ont l’hépatite C ? Comment se fait-il qu’ils n’aient pas à montrer [any kind of proof]…? Pour moi, c’est comme n’importe quoi d’autre – pourquoi est-ce tout d’un coup [something that] le gouvernement peut vous mandater ? »

Souza, qui était un fervent partisan de l’ancien président américain Donald Trump, a précisé qu’il ne nie pas que COVID-19 existe et qu’il ne nie pas qu’il est transmissible. « Oui, c’est réel. Oui, ça tue des gens », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas pire que la grippe, cependant. Vous ne pouvez pas fermer le monde. Vous ne pouvez pas ruiner les entreprises des gens qu’ils ont construites. Petits magasins de beignets maman-et-pop, comment sont-ils censés survivre? Je suis juste en utilisant ça comme exemple. Mon point de vue est que vous ne pouvez pas fuir quelque chose. Vous devez le frapper de front. Et une fois que vous l’avez frappé de front, vous allez le battre. Vous allez le battre. [But instead they are, like], ‘Continuons à le verrouiller. Ne le faisons plus. Faisons [postpone] les festivals jusqu’à l’année prochaine, puis l’année suivante, et puis l’année suivante.’ Fais-le. Qu’est-ce que tu vas faire? Vous cacher de cette chose toute votre vie ? Cela fait deux ans maintenant, deux ans. C’est le putain de novembre. La merde a frappé en putain de décembre ’19. Je sais parce que j’étais en Europe quand il est tombé. J’ai dû rentrer chez moi début mars [2020].

« Rassemblez-vous, les gens », a-t-il conclu. « Je ne pense tout simplement pas que nos gouvernements ou nos fonctionnaires ou les chefs du monde sachent vraiment ce qu’ils font ou quoi faire avec cela. J’aimerais qu’ils disent simplement qu’ils ne le font pas au lieu d’essayer d’agir comme ils faire. »

TACHES leader Aaron Lewis a récemment déclaré qu’il battait COVID-19 en prenant de l’ivermectine, un médicament sans preuve d’être un traitement sûr ou efficace pour le nouveau coronavirus. En mai, mon collègue rocker conservateur Ted Nugent a révélé qu’il avait également utilisé de l’ivermectine, ainsi que de l’hydroxychloroquine et diverses vitamines, dans sa bataille contre COVID-19. Il y a quelques semaines, podcasteur Joe Rogan a déclenché une réaction lorsqu’il a déclaré qu’il avait pris du Z-Pak, de la prednisolone et de l’ivermectine à la suite de son propre diagnostic de coronavirus.

Il n’y a que trois vaccins approuvés par le FDA pour prévenir le COVID-19 : Pfizer, Moderne et Johnson & Johnson.

EXODEle nouvel album de, « Persona non grata », est sorti le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire.

