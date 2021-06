Gary Holt d’Exodus répond aux questions soumises par les fans (vidéo)

Guitariste Gary Holt des thrashers de la région de la baie de San Francisco EXODE a récemment répondu à un certain nombre de questions posées par des fans par e-mail. Vous pouvez maintenant regarder ses réponses dans la vidéo ci-dessous.

Comme indiqué précédemment, EXODE a retardé la sortie prévue de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, jusqu’en novembre pour que le batteur Tom la chasse peut se remettre complètement de sa bataille contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac et rejoindre ses camarades de groupe sur la route pour soutenir l’effort.

EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza abordé le retard dans un épisode récent de sa “Le coffre-fort toxique de Zetro” Spectacle Internet. Il a déclaré: “Je sais que beaucoup d’entre vous ont dit:” Oh, il était censé sortir et sortir cet été “, et c’était – il allait sortir cet été. Mais cela a en quelque sorte mis un frein à Donc, la décision du groupe et la décision du management, du label et de tout le monde — je veux dire, ça a du sens.

“C’est un record de carrière”, a-t-il ajouté. “Vous ne l’avez pas encore entendu, mais c’est un album déterminant pour votre carrière. Et une fois que vous l’aurez entendu, vous le comprendrez. Et il est logique que nous ayons attendu, pour qu’il puisse en faire partie. Parce que personne ne pense qu’il est non, il va s’en remettre complètement. Et nous allons encore vous botter le cul. “

Zéro a réitéré son optimisme quant à À M va battre la maladie, avec laquelle le batteur a été diagnostiqué en février.

“À Mva devoir suivre un traitement, et c’est en fait déjà commencé”, Souza mentionné. “Il m’a dit qu’il voulait que les gens sachent que si quelqu’un vit ce genre de choses, il veut lui ouvrir les yeux. Et j’ai pensé que c’était génial. Je sais que vous voulez le garder privé et le garder pour vous, et c’est une situation très difficile lorsque quelque chose comme cela se produit.Mais vous voulez absolument embrasser cette personne et vous assurer qu’elle se sente à l’aise.

“À M est l’un des gars les plus forts que j’aie jamais rencontrés, sinon le gars le plus fort”, Zéro a continué. “Il vit dans les montagnes, et son programme d’entraînement est tout droit sorti de ‘Rocky IV’. Je veux dire, il coupe du bois, et il coupe vraiment du bois. Je pourrais couper environ trois putains de bûches si j’avais de la chance, et j’ai fini. Il va s’asseoir là et couper pour le nôtre. C’est un gars très fort, et nous savons tous qu’il va battre ça.”

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04 % à 0,07 % de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.

L’homme de 56 ans Chasse a révélé le diagnostic dans un communiqué publié le 13 avril. Il a déclaré à l’époque: “Je rends cela public pour sensibiliser les gens à faire attention aux symptômes de problèmes d’estomac et d’œsophage. S’ils persistent, veuillez aller le faire vérifier .

“Je ne vais pas être penaud à ce sujet. Je pense que si je peux aider quelqu’un avec ce que j’ai appris, ou si quelqu’un a des informations à partager avec moi, c’est gagnant-gagnant ! Quand vous pouvez nommer l’ennemi , c’est stimulant, et vous êtes sur le point de le tuer.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).