Gary Holt dit que les membres d’Exodus ont des opinions politiques différentes mais sont toujours les « meilleurs amis »

EXODE guitariste Gary Holt a parlé à The Metal Voice du Canada de l’inspiration lyrique de la chanson “Les feux de la division”, qui apparaîtra sur le prochain album du groupe, “Persona non grata”, dû le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. « Il s’agit à peu près du triste état des choses dans le monde aujourd’hui, de la nature conflictuelle de tout », a-t-il expliqué (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Peut-être que c’est juste moi qui montre mon âge – je suis assez vieux pour me souvenir quand les gens pouvaient avoir des différences politiques et s’entendre quand même. [Laughs] Je suppose que je suis juste vieux, non? Mon propre groupe est composé de différentes idéologies politiques, et nous sommes les meilleurs amis. Le monde a oublié comment faire cela. Nous sommes tellement divisés. Et les pouvoirs en place veulent nous diviser. Et c’est des deux côtés – ce n’est pas seulement une chose dure à droite ou à gauche. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour monter tout le monde les uns contre les autres. je pense [the media and the politicians] tous y ont contribué — les médias, tous ; les politiciens aussi. Parce que le jeu auquel ils jouent tous maintenant est qu’ils ne pensent pas qu’ils doivent gagner des électeurs pour être élus ; garde juste ceux que tu as et sois aussi vil et méchant que tu veux. Et la droite décrira la gauche comme une bande de libéraux flocon de neige, et la gauche décrira la droite comme une bande de putains de putains de nuls consanguins. Mais nous sommes tous américains ici. Et plus vite nous nous en souvenons, plus vite nous pourrons commencer à guérir. Mais j’ai écrit cette chanson en regardant les putains d’émeutes du Capitole et tout ça.

“Je le regarde comme ça : c’est la même chose avec la religion”, a-t-il poursuivi. “Tout le monde sait à peu près que je suis athée et que je ne suis pas croyant, mais si j’oubliais tous ceux qui l’étaient, je n’aurais pas de famille. La plupart de ma famille croit en Jésus-Christ. Et je ‘ Je ne vais pas me séparer d’eux parce que nous partageons une idéologie religieuse différente. Et je ne veux pas non plus parler de politique. Certains de mes meilleurs amis sont complètement différents de moi, et ce n’est pas grave. Ce n’est pas une mauvaise chose. regardez-les comme des putains de gens de moindre importance parce que nous ne sommes pas d’accord sur quelque chose. Et beaucoup de temps, si vous prenez le temps de discuter de merde comme des putains d’humains, vous constaterez que vous pouvez réellement trouver un terrain d’entente sur beaucoup de choses .”

De retour en avril 2020, Holt a parlé plus en détail des différentes opinions politiques au sein du EXODE camp, en disant au “Pas de putain de regrets avec Robb Flynn” podcast: “Tout le monde sait que je suis libéral sur la merde, mais je suis aussi super conservateur sur la merde aussi. Et ce ne sont que mes propres opinions, et je les laisse de côté [social media] Parce que ça commence un énorme combat. Les gens sont, comme, ‘Ah, flocon de neige libéral EXODE.’ Et je suis, genre, enculé, les trois cinquièmes de EXODE sommes Atout-aimer les républicains – la majorité du groupe. Lee [Altus, guitar], Jack [Gibson, bass] et Zéro [Steve Souza, vocals] – c’est plein.”

Il y a trois ans, Souza a dit qu’il soutenait alors-Le président Donald Trump, expliquant dans une interview : « L’économie aux États-Unis… le chômage est le plus bas qu’il n’ait jamais été dans l’histoire des États-Unis. Je pense [Trump] tenter d’aller à la rencontre [North Korean leader] Kim Jong Un, je pense que c’est génial — c’est ce que vous devez faire. Les gens ont besoin de se toucher, pas de le faire par des canaux.”

Dans une interview de 2016, Holt déchiré Atout, en disant: “Vous ne pouvez pas croire tout ce qu’il dit, parce que c’est un menteur en série… Il ne condamnera même pas David ducle soutien de. Il a fait semblant de ne pas savoir qui il est… C’était ton moment, Donald Trump, pour dire… tu sais, pour condamner l’homme, en gros, mais tu as prétendu que tu ignorais qui il était, parce que tu ne veux pas foutre ce vote. Il y a des putains de montagnards là-bas pour qui vous voulez voter pour vous.”

Holt a poursuivi en disant qu’il était “à bien des égards un républicain” mais qu’il n’avait pas pu trouver “un candidat là-haut qui n’ait pas été promené en laisse par les chrétiens évangéliques, car ils sont la mort de le mouvement conservateur de toute façon. Et s’ils restent en dehors du ventre des femmes et se concentrent simplement sur la gestion d’un pays et ne sont pas redevables à ces personnes, je voterais républicain en une seconde. “

Holt a ajouté qu’il avait eu des discussions productives sur la situation politique avec ses camarades de groupe. “Je connais des gens, y compris les membres de mon propre groupe dans EXODE, qui, vous n’êtes peut-être pas d’accord avec eux, mais j’adorerais voir un mec tendu, haïssant le métal, je-sais-tout-sur-la-politique affronter Jack Gibson dans une dispute”, a-t-il dit. “Cela pourrait aboutir à un match nul. C’est un débat – comme, si vous n’êtes pas d’accord avec lui, vous ne gagnerez pas – mais il connaît ses putains de faits. Et nous ne sommes pas tous idiots. En fait, nous savons ce qui se passe dans le monde qui nous entoure.”

“Persona non grata” est la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.