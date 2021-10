Gary Holt dit que l’Exodus a « piétiné Metallica dans la saleté » lorsque les deux groupes ont partagé la scène il y a 36 ans

Dans une nouvelle interview avec le magazine Metal Hammer, Gary Holt une fois de plus réfléchi sur EXODEle légendaire concert du Nouvel An à San Francisco avec METALLIQUE, alors que les deux groupes ont sonné en 1986 avec MEGADETH et ÉGLISE EN MÉTAL.

« Nous les avons piétinés dans la saleté », Holt mentionné. « Nous étions en train de perdre du poids après le spectacle, et James [Hetfield, METALLICA frontman] riait et disait: « Haha, c’est la dernière fois que vous nous soutiendrez. » Et c’était la dernière fois que nous soutenions METALLIQUE. »

Lorsque Marteau en métal écrivain Dave Everley a demandé « La question à 64 000 $ : non EXODE, pas de scène de thrash. Vrai? » Holt a répondu: « Absolument. Je l’assumerai. Nous avons créé la scène violente. »

« La scène était géniale », Holt ajoutée. « Vous pouviez aller dans un autre club cinq soirs par semaine et ne jamais voir deux fois le même groupe. Il n’y avait pas de compétition de thrash metal, car au début il n’y avait que nous et METALLIQUE. La première fois que j’ai entendu avec eux, c’était quand nous jouions avec eux, et j’avais l’impression de se regarder dans un miroir. Plus tard, il y a eu de la concurrence. Les groupes étaient tous amis, et nous traînions ensemble, mais EXODE possédé [legendary San Francisco Bay Area club] celui de Ruthie. Tout le monde nous tirait dessus, mais personne ne pouvait nous prendre. »

Holtses derniers commentaires font écho à ceux qu’il a faits en février lorsqu’il a déclaré au YouTube « En direct et en streaming » série sur EXODEconcert de 1985 avec METALLIQUE: « Nous avons écrasé METALLIQUE. Et écoutez, je ne jubile pas – nous les avons écrasés, et ils le savaient. C’était leur grand retour aux sources. Ils viennent de finir d’enregistrer ‘Marionnettiste’, et nous sommes sortis, et nous avions plus d’amplis, nous avions une plus grande colonne montante. Nous sommes sortis comme les têtes d’affiche. Et nous faisions la fête après, et James arrive, et nous étions juste en train de perdre du poids. [And he said,] « Ce sera la dernière fois que vous ouvrirez pour nous. » Et c’était. [Laughs] Nous n’avons jamais joué avec METALLIQUE encore jusqu’à la dernière décennie, et c’était, comme, des festivals quelque part. »

Selon Holt, il s’entend toujours très bien avec tous les membres de METALLIQUE. « Je les aime à mourir, et je les soutiendrai toujours et leur donnerai toujours tout le mérite, là où le mérite est dû », a-t-il déclaré. « Je considère ‘Marionnettiste’ le plus grand album de métal jamais réalisé. Personne n’a jamais rien trouvé d’approchant. Peut-être proche serait JUDAS PRIEST ‘Classe tachée’. Mais je leur donne tout le respect. Même avec ‘St. Colère’, j’ai toujours dit, oui, s’ils le faisaient sonner bien, ce ne serait pas si mal. [I saw a thing] au Youtube, un gars a réenregistré tout l’album, mais l’a fait avec un bon son de batterie et de guitare, et les chansons sont des tueries… Je n’ai jamais écouté ‘Lulu’, parce que je ne veux pas que cela entache mon opinion sur le groupe que j’admire tant. [Laughs] »

« Lulu », METALLIQUEdisque collaboratif controversé de Lou Reed, a polarisé les fans du monde entier et a valu au groupe certaines des critiques les plus cinglantes de sa carrière. L’effort mettait en vedette la fin LE SOUTERRAIN DE VELOURS poésie et paroles du chanteur combinées avec METALLIQUEl’assaut musical de pour une expérience discordante qui ne ressemblait à rien METALLIQUE avait déjà tenté auparavant.

EXODE sortira son nouvel album, « Persona non grata », le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

« Persona non grata » est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

