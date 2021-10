Gary Holt est d’accord avec Kerry King sur le fait que Slayer l’a appelé trop tôt : « Nous le tuions totalement »

EXODE guitariste Gary Holt dit qu’il est d’accord avec Kerry roi cette TUEUR l’a appelé trop tôt.

Plus tôt ce mois-ci, Kerry a fait les gros titres du monde du métal quand il a dit que TUEUR a pris sa retraite « trop tôt ». Pendant l’enregistrement d’un court message vidéo pour féliciter TÊTE DE LA MACHINE à l’occasion du 30e anniversaire de la loi sur la baie de San Francisco, TUEURle guitariste fondateur de a déclaré : « Donc, j’entends que des félicitations sont de mise pour mes amis de TÊTE DE LA MACHINE. Apparemment, c’est 30 ans, ce qui est tout un exploit. Peu de groupes y arrivent. Nous l’avons fait, puis nous avons arrêté trop tôt. Baise-nous. Baise-moi. Putain, je déteste ne pas jouer. »

Holt, qui a passé près de neuf ans en tournée avec TUEUR, a été interrogé sur Kerrycommente dans une nouvelle interview avec Metal Hammer. Il a déclaré: « Je serais d’accord. Nous jouions toujours au sommet de notre jeu, nous le tuions totalement. Le groupe avait encore beaucoup d’années à jouer, mais je suppose que quand il est temps, il est temps. Quand tu décides de t’éloigner de quelque chose, de t’éloigner. Je ne peux dire à personne qu’ils ont pris la mauvaise décision. Mieux vaut être au top que de ne pas pouvoir jouer tes propres chansons, et cette merde n’est pas facile. ‘Ange de la mort’ à 70 ans, ce serait putain de dur. Mais il était temps pour moi de revenir, disons-le ainsi. Ma première famille me manquait vraiment. »

Holt a commencé à remplir pour TUEUR guitariste Jeff Hanneman à des concerts en 2011, et est devenu le co-guitariste à temps plein du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE. Holt joué sur TUEURle dernier album de, « Impitoyable », sorti en 2015.

De retour en mars, Gary Raconté Headbangers Con qu’il serait ouvert à jouer avec TUEUR encore une fois si le groupe décidait de revenir. « Ecoute, si les pouvoirs en place – comme, dans un an ou quelque chose du genre – disaient: » Hé, vous savez quoi? Nous avons envie de jouer des spectacles, « Je suis là pour le faire », Holt mentionné. « Mais ce ne sont pas des décisions que je dois prendre, ni même sur lesquelles je dois vraiment spéculer. Pour autant que je sache, le groupe est terminé et le spectacle final a eu lieu le 30 novembre 2019. Et j’avance à toute vitesse avec EXODE maintenant. »

TUEUR a joué le dernier spectacle de sa tournée d’adieu en novembre 2019 au Forum de Los Angeles. Un jour après, Kerryla femme de Ayesha Roi a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance en enfer » que les icônes du thrash metal se réunissent pour d’autres apparitions en direct. En août 2020, elle a de nouveau rejeté la possibilité que son mari et bassiste/chanteur Tom Araya partager à nouveau la scène sous le TUEUR bannière.

Après Ayesha a partagé trois photos de Kerry tenant leur chat en diaporama Instagram post, un fan a écrit: « Non À M, Non SLAYER Kerry. Arrêter de penser TUEUR sans @tomarayaofficial ». Ayesha puis a répondu: « ne vous inquiétez pas, ils ne seront jamais TUEUR de nouveau! Vous pouvez dormir tranquille ».

Ce même mois, TUEUR le batteur Paul Bostaph confirmé qu’il est impliqué dans un tout nouveau projet dirigé par Kerry roi. Le duo a passé une grande partie de la dernière année et demie à travailler sur la musique dans l’espoir de l’enregistrer correctement une fois que la pandémie de coronavirus se sera calmée.

TUEURLa dernière tournée mondiale de a commencé le 10 mai 2018 avec l’intention du groupe de jouer autant d’endroits que possible, pour permettre aux fans d’en voir une dernière TUEUR montrer et dire au revoir. Au moment où la randonnée de 18 mois s’est terminée au Forum, le groupe avait terminé sept étapes de la tournée ainsi qu’une série de grands festivals d’été ponctuels, donnant plus de 140 spectacles dans 30 pays et 40 États américains.

