Dans une nouvelle interview avec le “Parle Toomey” Podcast, EXODE guitariste Gary HoltOn lui a demandé s’il pensait que les changements de composition du groupe au cours des premières années étaient en grande partie responsables de EXODE n’obtenant pas le même succès que certains de leurs contemporains. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour le moment [we released] ‘Lié par le sang’, alors [after that] nous [got] un nouveau chanteur. Et à part un changement de bassiste, nous avons été solides pendant plusieurs années. Ouais, ça n’aide pas. Mais de nos jours, quand je le regarde, ce n’est pas si grave. La merde arrive. Je connais d’autres groupes — il y a des groupes là-bas… je pense MORT PAR NAPALM ne contient pas un seul membre d’origine. Et MORT PAR NAPALM sont des légendes, alors merde. On s’en fout? Mais nous berçons depuis des années et nous nous en sortons mieux que jamais, donc je n’ai rien à redire. La seule plainte que j’ai est que certains de nos comportements autodestructeurs dans le passé nous ont peut-être un peu inhibés.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait qu’un comportement autodestructeur était, Gary a dit: “Oh, mon Dieu. Meth. [Laughs] Quand les quatre cinquièmes de votre groupe — Jack [Gibson, bass] étant le seul gars qui ne l’était pas – était devenu fou, cela a en quelque sorte tendance à dresser des obstacles au succès. [Laughs] J’en rigole maintenant. N’importe quel ancien tweaker vous le dira : il y a des moments amusants, des conneries amusantes qui se produisent lorsque vous manquez de sommeil. Mais je suis si heureux [that it’s behind me]. jamais je [wanna] y retourner.”

Selon Gary, la drogue n’était pas “un gros problème” pour EXODE retour dans les années 1980. “Nous avons fait la fête. Au début, nous avions un petit sac de méthamphétamine et tout le groupe fonctionnait dessus toute la nuit. C’était dans les années 90 quand nous nous sommes retrouvés avec [singer Paul] Baloff, et c’est à ce moment-là qu’on s’est vraiment fichus et qu’on a commencé à fumer de la méthamphétamine”, a-t-il expliqué. “Et la merde a mal tourné à ce moment-là. C’était nul. Mais j’ai posé cette croix sur le sol il y a longtemps — 2002. Bon sang, je suis sobre depuis 90 jours aujourd’hui. [Laughs] Je ne m’amuse plus du tout – plus de meth, plus d’alcool. Par contre, je fume un peu d’herbe de nos jours. C’est beaucoup mieux. C’est seulement une chose occasionnelle pour moi, cependant. Ma femme est un stoner à part entière, et de temps en temps je la rejoindrai, genre : « Donne-moi ça. »”

EXODE sortira son nouvel album, “Persona non grata”, le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

“Persona non grata” est la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.



