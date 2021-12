Gary Holt sur l’exode : nous « nous aimons et nous nous entendons » malgré différentes idéologies politiques

Dans une nouvelle interview avec Métal mondial, Gary Holt discuté du fait que EXODE est composé de membres d’idéologies politiques différentes. « Nous sommes dans l’un des derniers d’une race mourante – des extrémités opposées du spectre politique qui s’aiment toujours et s’entendent », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Si le monde entier pouvait être plus EXODE, nous serions beaucoup mieux lotis. [Laughs]

« Les trois cinquièmes de EXODE sont conservateurs et les deux cinquièmes sont libéraux, l’un d’entre eux – moi – étant une sorte de centriste ; Je suis un peu au milieu », a-t-il poursuivi. « Et nous ne sommes toujours que frères pour la vie.

« Vous ne discutez pas de politique et de religion avec des gens avec qui vous n’êtes pas d’accord ; c’est ce qu’ils disent toujours. Donc, en tant que groupe, nous ne nous asseyons pas dans le bus et ne commençons pas à discuter de politique. Nous préférons parler de OVNI contre ARC EN CIEL, quel est le meilleur. »

De retour en avril 2020, Holt a parlé plus en détail des différentes opinions politiques au sein du EXODE camp, en disant au « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » podcast : « Tout le monde sait que je suis libéral sur la merde, mais je suis aussi super conservateur sur la merde aussi. Et ce ne sont que mes propres opinions, et je les laisse de côté [social media] Parce que ça commence un énorme combat. Les gens sont, comme, ‘Ah, flocon de neige libéral EXODE.’ Et je suis, genre, enculé, les trois cinquièmes de EXODE sont Atout-aimer les républicains – la majorité du groupe. Lee [Altus, guitar], Jack [Gibson, bass] et Zéro [Steve Souza, vocals] – c’est plein. »

Cet automne dernier, Souza a défendu son soutien passé à Donald Trump, disant à l’Australie « Cicatrices et guitares » podcast que « l’essence a augmenté d’un dollar depuis qu’il a quitté ses fonctions » et « que personne » dans le courant Biden l’administration « fait vraiment n’importe quoi en ce moment. Je n’ai rien vu de notre gouvernement faire quoi que ce soit; ils sont simplement assis comme ils le font toujours et se contentent de naviguer. J’ai pensé [former U.S. president Barack] Obama fait la même chose. Il vient juste d’entrer en fonction et, ‘Je suis le président.’ ‘Que fais tu aujourd’hui?’ « Je suis juste le président. Si quelque chose arrive, je m’en occuperai. Mais je ne le vois pas sortir. Putain de Atout, tu entendais son putain de nom tous les jours, que ça te plaise ou non. Il essayait de fermer les frontières et de construire un mur. Les gens n’aimaient pas ça.

« Savez-vous, quand je vais en Australie ou au Mexique, je dois obtenir un putain de visa pour entrer dans vos pays. Pourquoi personne n’a besoin de visa pour entrer dans mon pays ? C’est des conneries. Et c’est tout [Trump] essayait de faire. Mais les gens [said], ‘Non, c’est un raciste, et il n’aime pas les latins.' »

Souza a poursuivi en disant qu’il n’était pas toujours un républicain de laine. « Tout au long de ma vie – j’ai 57 ans – et j’ai voté démocrate de nombreuses fois », a-t-il déclaré. « Je vote pour qui le gars je pense peut le faire. Et au cours des 10 dernières années, je suis complètement passé à droite. »

Il y a trois ans, Souza a dit qu’il soutenait alors-Le président Donald Trump, expliquant dans une interview : « L’économie aux États-Unis… le chômage est le plus bas qu’il n’a jamais été dans l’histoire des États-Unis. Je pense [Trump] tenter d’aller à la rencontre [North Korean leader] Kim Jong Un, je pense que c’est super — c’est ce que vous devez faire. Les gens ont besoin de se toucher, pas de le faire par des canaux. »

Dans une interview de 2016, Holt déchiré Atout, en disant: « Vous ne pouvez pas croire tout ce qu’il dit, parce que c’est un menteur en série… Il ne condamnera même pas David ducle soutien de. Il a prétendu qu’il ne savait pas qui il était… C’était ton moment, Donald Trump, pour dire… tu sais, pour condamner l’homme, en gros, mais tu as prétendu que tu ignorais qui il était, parce que tu ne veux pas déconner avec ce vote. Il y a des putains de montagnards là-bas pour qui vous voulez voter pour vous. »

Holt a poursuivi en disant qu’il était « à bien des égards un républicain » mais qu’il n’avait pas été en mesure de trouver « un candidat là-haut qui ne soit pas promené en laisse par les chrétiens évangéliques, car ils sont la mort de le mouvement conservateur de toute façon. Et s’ils restent en dehors du ventre des femmes et se concentrent simplement sur la gestion d’un pays et ne sont pas redevables à ces personnes, je voterais républicain dans une seconde. «

Holt a ajouté qu’il avait eu des discussions productives sur la situation politique avec ses camarades de groupe. « Je connais des gens, y compris les membres de mon propre groupe dans EXODE, qui, vous n’êtes peut-être pas d’accord avec eux, mais j’adorerais voir un mec tendu, détestant le métal, je-sais-tout-sur-la-politique affronter Jack Gibson dans une dispute », a-t-il dit. « Cela pourrait aboutir à un match nul. C’est un débat – comme, si vous n’êtes pas d’accord avec lui, vous ne gagnerez pas – mais il connaît ses putains de faits. Et nous ne sommes pas tous idiots. En fait, nous savons ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. »

EXODEle dernier album de , « Persona non grata », est sorti le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire.